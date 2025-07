Kelly Clarkson finalizuje sprzedaż części katalogu muzycznego

Kelly Clarkson sprzedała część swojego katalogu muzycznego firmie inwestycyjnej HarbourView Equity Partners. Transakcja obejmuje największe hity Clarkson, takie jak „Since U Been Gone”, „Because of You”, „Stronger (What Doesn’t Kill You)” oraz „Behind These Hazel Eyes”. Szczegóły finansowe umowy nie zostały ujawnione, jednak wiadomo, że jest to ważny krok w jej karierze.

Znaczenie sprzedaży katalogu dla Kelly Clarkson

Sprzedaż katalogu to dla Clarkson nie tylko decyzja biznesowa, ale również emocjonalna. Artystka podkreśliła, że jej muzyka jest dla niej bardzo ważna, a możliwość, by jej utwory docierały do kolejnych pokoleń, jest dla niej niezwykle istotna. Dzięki współpracy z HarbourView Equity Partners, jej muzyka będzie nadal obecna na rynku i doceniana przez fanów na całym świecie.

Czym jest HarbourView Equity Partners?

HarbourView Equity Partners to renomowana firma inwestycyjna założona przez Sherrese Clarke, która specjalizuje się w inwestycjach w branży muzycznej, sportowej i medialnej. Firma znana jest z wspierania artystów i inwestowania w ich katalogi muzyczne, umożliwiając im rozwój i dalszą obecność na rynku rozrywki.

Aktualne plany muzyczne Kelly Clarkson

Pomimo sprzedaży części swojego katalogu, Kelly Clarkson nie zwalnia tempa. Niedawno ogłosiła powrót jako jurorka w popularnym programie „The Voice”, którego nowy sezon ruszy wiosną 2026 roku. Ponadto, Clarkson rozpoczęła swoją drugą rezydencję koncertową w Las Vegas, mimo że na początku zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wymusiły odwołanie kilku występów.