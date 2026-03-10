Kaz Bałagane na płycie Sentino. Czyżby raperzy zakończyli konflikt po latach?

Poznaliśmy oficjalną tracklistę nadchodzącego albumu Sentino. Wydawnictwo ma być swoistym powrotem do klimatu „Zabójstwa Lirycznego 1 i 2” – płyt, które dla wielu fanów do dziś uchodzą za jedne z najważniejszych projektów w historii polskiego rapu.

Na nowym albumie „Zabójstwo Liryczne 5” pojawi się wielu gości, a jednym z największych zaskoczeń jest udział Kaz Bałagane. Informacja ta wzbudziła duże emocje wśród słuchaczy, ponieważ artyści przez lata pozostawali w konflikcie.

Warszawski raper pojawi się w utworze „Ostatni raz”, co może oznaczać definitywne zakończenie ich wieloletniego sporu.

Wieloletni konflikt na scenie rapowej

Relacje między raperami od dawna były napięte. W 2017 roku Kaz Bałagane zaatakował Sentino w numerze „Jakoś idzie” z projektu DJ Decks, wytykając mu m.in. wyjazd z Polski oraz różne kontrowersje z jego kariery.

Na te słowa Sentino odpowiedział publicznie podczas transmisji na żywo:

„To jest śmieć, ostatni śmieć… mam wyj*bane na tego Kaza.”

W odpowiedzi Kaz Bałagane zapowiedział publikację nagrania, na którym raper miał błagać policję o pomoc. Film rzeczywiście trafił do sieci i przez lata był szeroko komentowany przez fanów.

Zakopanie topora wojennego

Po niemal dekadzie konfliktu raperzy najwyraźniej zdecydowali się na pojednanie. Wspólny numer na nowym albumie Sentino jest pierwszym wyraźnym sygnałem, że dawny spór może należeć już do przeszłości.

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach artyści się pogodzili, jednak ich współpraca przy projekcie „Zabójstwo Liryczne 5” pokazuje, że relacje między nimi uległy zmianie.

Symboliczny powrót do korzeni

Na płycie znajdzie się łącznie 14 utworów. Zaskoczeniem jest nie tylko obecność Kaza Bałagane w numerze „Ostatni raz”, ale także gościnne zwrotki innych raperów.

Warto przypomnieć, że już na pierwszym „Zabójstwie Lirycznym”, w utworze „Mickey Rourke”, Sentino rapował:

„Tylko Popek i Sokół, być może Lukasyno”.

Pojawienie się Popek w kawałku „K*wy chcą” może więc mieć symboliczny wymiar i nawiązywać do wcześniejszych wersów rapera.

Premiera „Zabójstwa Lirycznego 5”

Nowy album Sentino ma ukazać się 11 marca. Na trackliście – oprócz Kaza Bałagane – znaleźli się także m.in. Diho oraz Koneser.

Dla wielu fanów projekt zapowiada się jako powrót do stylu, który przed laty przyniósł Sentino ogromną popularność na polskiej scenie rapowej.