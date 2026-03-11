Kayah dołączy do jury „Tańca z gwiazdami”

fot. mat. pras.

Już w najbliższą niedzielę widzowie Polsatu będą mogli uczestniczyć w wyjątkowym odcinku „Tańca z Gwiazdami”. Trzeci odcinek tego sezonu będzie w całości poświęcony największym przebojom Kayah, a sama artystka zasiądzie w jury, pełniąc tym samym rolę nie tylko twórcy muzyki, ale i eksperta oceniającego uczestników.

Orkiestra i choreografie

Znane i uwielbiane utwory Kayah zostaną wykonane przez orkiestrę Tomek Szymuś. Muzyka została zaaranżowana tak, by umożliwić układanie do niej efektownych choreografii, a jednocześnie zachować niepowtarzalny charakter piosenek. Wśród utworów, które usłyszymy, znajdą się:

„Prawy do lewego”

„Prócz ciebie nic”

„Supermankę”

„Ramię w ramię”

Kayah uczestniczyła w wyborze repertuaru, co gwarantuje, że set listę przygotowano z jej pełnym zaangażowaniem artystycznym.

Kayah w roli jurorki

Obok Kayah w jury zasiądą również: Iwona Pavlovićna, Ewa Kasprzykorka, Tomasz Wygoda oraz Rafał Maserak. Artystka będzie piątym jurorem, oceniającym umiejętności taneczne gwiazd w tym specjalnym muzycznym odcinku.

Szczegóły emisji

„Taniec z Gwiazdami. Kayah Night” zostanie wyemitowany w niedzielę, 15 marca 2026 roku o godzinie 19:55 w Polsacie. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i największych hitów Kayah, które na żywo usłyszymy w specjalnych aranżacjach.