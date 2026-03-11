CGM

Katy Perry przegrała w sądzie. Koniec wieloletniej batalii o znak towarowy

Wieloletni spór zakończony porażką Katy Perry

2026.03.11

Katy Perry przegrała w sądzie. Koniec wieloletniej batalii o znak towarowy

fot. @aidancullen1 / mat. pras.

Po kilkunastu latach sądowej batalii amerykańska gwiazda popu Katy Perry ostatecznie przegrała sprawę dotyczącą praw do nazwy z australijską projektantką mody Katie Jane Taylor. Sąd Najwyższy Australii wydał prawomocny wyrok, który zakończył jeden z najgłośniejszych sporów o znak towarowy w świecie show-biznesu.

Sędziowie uznali, że sprzedaż ubrań sygnowanych nazwą „Katy Perry” w Australii naruszała prawa do znaku towarowego należącego do lokalnej przedsiębiorczyni. Tym samym wieloletnia walka prawna dobiegła końca, a projektantka odniosła ostateczne zwycięstwo.

Spór o nazwę rozpoczął się w 2009 roku

Konflikt między piosenkarką a projektantką rozpoczął się w 2009 roku, tuż przed pierwszą trasą koncertową Katy Perry w Australii. Wówczas prawnicy gwiazdy skontaktowali się z Katie Jane Taylor i zażądali zaprzestania używania nazwy „Katie Perry”, pod którą prowadziła swoją markę odzieżową.

Projektantka była zaskoczona takim żądaniem, ponieważ prowadziła firmę pod tym nazwiskiem już od kilku lat. Jak później wspominała w wywiadach, list od prawników reprezentujących międzynarodową gwiazdę był dla niej ogromnym zaskoczeniem.

Australijska marka powstała wcześniej

Kluczowym elementem sporu okazał się fakt, że Katie Jane Taylor uruchomiła swoją markę odzieżową w 2007 roku w Sydney. Rok później – w 2008 roku – zarejestrowała znak towarowy „Katie Perry”.

W tym samym czasie kariera Katy Perry dopiero nabierała rozpędu na świecie. Kiedy jednak piosenkarka zaczęła sprzedawać w Australii ubrania oraz gadżety koncertowe z logo „Katy Perry”, projektantka uznała to za naruszenie jej praw.

Po nieudanych próbach porozumienia sprawa trafiła na drogę sądową.

Kolejne etapy procesu

W 2019 roku sprawa została skierowana do Federalnego Sądu Australii. W kwietniu 2023 roku sąd przyznał rację projektantce i uznał, że sprzedaż odzieży z nazwą „Katy Perry” narusza zarejestrowany znak towarowy Taylor.

Sytuacja zmieniła się jednak w listopadzie 2024 roku, gdy sąd apelacyjny uchylił wcześniejszy wyrok. Argumentowano wtedy, że piosenkarka działała w dobrej wierze, a jej międzynarodowa rozpoznawalność mogła wpływać na postrzeganie marki.

Ostateczny wyrok Sądu Najwyższego

Australijska projektantka nie zrezygnowała z walki i skierowała sprawę do Sądu Najwyższego. 11 marca zapadł ostateczny wyrok, który jednoznacznie przyznał rację Katie Jane Taylor.

Sędziowie uznali, że:

  • znak towarowy projektantki nie wprowadza konsumentów w błąd,

  • sprzedaż ubrań przez dystrybutora Katy Perry w Australii była działaniem zamierzonym,

  • znak towarowy wokalistki nie obejmował kategorii produktów sprzedawanych przez projektantkę.

Decyzja sądu oznacza definitywne zakończenie wieloletniego sporu i potwierdzenie praw australijskiej przedsiębiorczyni do nazwy „Katie Perry”.

Głośna lekcja dla branży show-biznesu

Sprawa Katy Perry pokazuje, jak duże znaczenie w świecie biznesu i show-biznesu mają prawa do znaków towarowych. Nawet globalna gwiazda muzyki nie jest w stanie wygrać sporu, jeśli ktoś wcześniej zarejestrował daną nazwę w określonej branży.

Wyrok Sądu Najwyższego może stać się ważnym precedensem dla podobnych sporów dotyczących marek osobistych, nazw artystycznych i działalności biznesowej celebrytów.

