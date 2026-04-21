Katy Perry a zarzuty o molestowanie seksualne sprzed lat – brak przedawnienia w sprawie Ruby Rose

Sprawa z udziałem Katy Perry oraz Ruby Rose ponownie trafia na nagłówki mediów. Australijscy prokuratorzy potwierdzają, że ewentualne przestępstwo o charakterze seksualnym nie ulega przedawnieniu, co oznacza, że postępowanie może być kontynuowane mimo upływu lat.

Śledztwo w sprawie rzekomego zdarzenia z 2010 roku

Według doniesień, sprawa dotyczy domniemanego incydentu, do którego miało dojść w 2010 roku w klubie nocnym w Melbourne. Ruby Rose złożyła zawiadomienie na policję, a sprawą zajmują się obecnie śledczy.

Na ten moment Katy Perry nie została oskarżona o żadne przestępstwo.

Ruby Rose publicznie oskarżyła Katy Perry o napaść seksualną, opisując rzekome zdarzenie. Aktorka opublikowała swoje relacje na platformie Threads, odpowiadając na posty dotyczące występu Perry na festiwalu Coachella.

Jak napisała Ruby Rose:

„Katy Perry dopuściła się wobec mnie napaści seksualnej w klubie Spice Market w Melbourne”.

Szczegółowy opis rzekomego zdarzenia

W kolejnych wpisach aktorka dodała, że długo wahała się przed publicznym ujawnieniem swojej historii.

„Nie pocałowała mnie. Zobaczyła, jak odpoczywam na kolanach mojej najlepszej przyjaciółki, żeby jej uniknąć, po czym pochyliła się i zaczęła ocierać swoją obrzydliwą c**ę o moją twarz, aż otworzyłam oczy i zwymiotowałam na nią”

Reakcje Ruby Rose i decyzja o ujawnieniu historii

Ruby Rose stwierdziła, że dopiero po wielu latach zdecydowała się publicznie opowiedzieć o zdarzeniu.

Napisała: „Mam teraz 40 lat. Minęły prawie dwie dekady, zanim mogłam o tym powiedzieć publicznie”.

Dodała również, że mówienie o traumie jest dla niej formą uwolnienia emocji i zamknięcia trudnego rozdziału życia.

Brak przedawnienia dla poważnych przestępstw

Przedstawicielka australijskiej prokuratury, Jacqueline Harris, jasno wskazała, że prawo w stanie Wiktoria dopuszcza ściganie poważnych przestępstw niezależnie od czasu, jaki upłynął od ich popełnienia:

„Nie ma przedawnienia w ściganiu poważnych przestępstw w stanie Wiktoria”

Dodała również, że:

„W postępowaniu stosuje się prawo obowiązujące w momencie domniemanego zdarzenia”

Stanowisko Katy Perry: stanowcze zaprzeczenie

Przedstawiciele Katy Perry zdecydowanie odrzucają oskarżenia. W oficjalnym stanowisku przekazano:

„Zarzuty rozpowszechniane w mediach społecznościowych przez Ruby Rose są całkowicie nieprawdziwe i stanowią niebezpieczne, lekkomyślne kłamstwa”

Dodatkowo podkreślono, że Ruby Rose miała wcześniej publicznie formułować poważne oskarżenia wobec innych osób, które były przez nie negowane.

Ograniczenia w wypowiedziach Ruby Rose

Według informacji medialnych, Ruby Rose nie może obecnie publicznie komentować sprawy po złożeniu oficjalnego zawiadomienia.

Co dalej ze sprawą?

Jeśli śledczy znajdą wystarczające dowody, sprawa może zostać przekazana do prokuratury, która zdecyduje o ewentualnym postawieniu zarzutów.

Na tym etapie postępowanie ma charakter wstępny, a jego wynik pozostaje nieznany.