Katolicy protestują przed koncertem Behemotha we Wrocławiu (wideo)

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

We wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się dziś koncert Behemotha. Dla Nergala i jego kolegów będzie to największy headlinerski występ w Polsce. Gwiazdę wieczoru wspierać będą Satyricon i Rotting Christ. Bilety się wyprzedały, wszystko wskazuje więc na to, że we Wrocławiu będziemy mieć dziś prawdziwe metalowe święto. Na miejscu pojawili się jednak nie tylko fani, ale – zgodnie z zapowiedziami – także przedstawiciele organizacji katolickich.

Nergal pisze o katolickich groupies

Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi kilka dni temu zapowiedziała protest przed wrocławską halą. – Publiczne propagowanie zła, bluźnierstwa, wychwalanie Szatana, atakowanie świętości – to wszystko ma się odbyć w prestiżowej Hali Stulecia we Wrocławiu. Nie godzimy się na bluźnierczy terror antykatolickich zespołów Behemoth, Rotting Christ i Satyricon. Publiczne grzechy domagają się publicznego zadośćuczynienia, dlatego przyjdź na różaniec publiczny – zachęcali organizatorzy.

Nergal opublikował nagranie, przedstawiające protestujących, dołączając do niego kąśliwy komentarz. – Ci katoliccy groupies nie przestają mnie zadziwiać – śmiał się artysta.

