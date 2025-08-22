Szukaj
Kathia i Mela Koteluk wspólnie o prostocie, bliskości i ciszy

"Do tego momentu" już dostępne.

2025.08.22

fot. Bartosz Mieloch

Kathia podzieliła się z fanami nowym singlem. „Do tego momentu” to subtelna, ale głęboka opowieść o byciu – w pełni, bez ucieczki, bez masek. O życiu w prawdzie, tu i teraz.

Ten singiel to refleksja nad istotą bycia człowiekiem i nad istotą bycia tu i teraz. Opowiada o zakorzenieniu się w sobie, o odrzuceniu oczekiwań i tego co już nam nie służy. Do utworu zaprosiłam Melę Koteluk, której twórczość od zawsze mnie inspirowała. Bardzo się cieszę, że wspólnie mogłyśmy opowiedzieć tę historię. Chyba sedno, którego tutaj szukamy, jest takie, że wszystko jest już w nas. Że często szukamy „tego czegoś” wszędzie, tylko nie tam, gdzie faktycznie się znajduje. Wszystko, czego chcemy, jest już w nas. Niczego nie potrzebujemy. I o tym opowiadamy. Jest to dla mnie piękne kobiece spotkanie, gdzie wyrażamy zachwyt nad istnieniem. Zachwyt istnienia – mówi Kathia o utworze.

Hymn dla tych, którzy próbują odnaleźć spokój w chaosie

W utworze usłyszymy wersy, które rezonują z doświadczeniem wielu z nas: „Bardziej się nie da być / Człowiekiem niż wtedy, gdy rysuje ciszę wiatr na sto metrów”. To hymn dla tych, którzy próbują odnaleźć spokój w chaosie i uczą się być blisko siebie – niezależnie od tego, co przynosi świat.

Singiel zostanie wydany cyfrowo i będzie dostępny na wszystkich platformach streamingowych. Towarzyszy mu teledysk, który – w duchu piosenki – opowiada obrazem o prostocie, bliskości i ciszy.

„Do tego momentu” to spotkanie dwóch niezwykle wrażliwych artystek, które poprzez muzykę dzielą się nie tylko swoim spojrzeniem na świat, ale też przestrzenią do wspólnego czucia i bycia.

