CGM

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

„Zareagowała zbyt emocjonalnie”

2025.11.10

opublikował:

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

fot. kadr z wideo

Raper zabiera głos po oskarżeniach o zdradę i przemoc

Kartky przerwał milczenie po tym, jak jego była partnerka Nicol Ślusarz oskarżyła go o zdradę i pobicie. W obszernym oświadczeniu, opublikowanym na Instagramie, raper odrzuca zarzuty i apeluje o „spokój” w rozwiązaniu sytuacji.

Nicol Ślusarz oskarża Kartky’ego o przemoc i zdradę

W weekend media społecznościowe obiegły relacje Nicol Ślusarz, influencerki i byłej dziewczyny rapera, z którą Kartky był w związku przez siedem lat. Kobieta zarzuciła mu zdradę z czterema kobietami, a także pobicie, pokazując zdjęcie z podbitym okiem.

„Nie dość, że zdrajca i kłamca, to jeszcze damski bokser. Nic się nie zmieniło. Nigdy. Mam nadzieję, że teraz będziesz już na zawsze cancelled” – napisała na InstaStories Nicol.

To nie pierwszy raz, gdy nazwisko Kartky’ego pojawia się w kontekście przemocy wobec kobiet. W 2019 roku jego ówczesna partnerka Wiktoria Cwynar oskarżyła rapera o przemoc fizyczną, publikując nagrania, które wstrząsnęły opinią publiczną. W sprawę wówczas włączyli się m.in. Żabson i Quebonafide, choć temat z czasem ucichł.

Oświadczenie Kartky’ego: „To prywatna sprawa”

Po kilku dniach milczenia Kartky opublikował oświadczenie, w którym odniósł się do zarzutów Nicol.

„Prywatne sprawy powinno się rozstrzygać we własnym gronie, nawet jeśli doszło do zdrady lub sytuacji, które mogą wywołać skrajne emocje i kogoś skrzywdzić (nie fizycznie)” – napisał muzyk.

Raper ujawnił też, że w miniony weekend sam wezwał policję do swojego domu:

Nicol zareagowała zbyt emocjonalnie mimo trudnych wydarzeń, które dzieją się wokół, więc w celu weryfikacji jej stanu zdrowia dwa dni temu policja wezwana przeze mnie do domu zastała ją w dobrym zdrowiu, a także bez śladów pobicia.”

Jak dodał, funkcjonariusze mieli zalecić, aby Nicol opuściła wspólne mieszkanie, choć raper nie chciał ujawniać szczegółów tego zalecenia.

„Proszę o spokój i brak spekulacji”

Na zakończenie Kartky zaapelował do fanów i mediów o powstrzymanie się od komentarzy:

„To jedyne wyjaśnienie, jakie jest z mojej strony. W trudnym czasie dla nas obojga prosiłbym o nie spekulowanie. Dalsze rozmowy między nami i rozwiązanie sytuacji przebiegną w spokoju.”

Co ciekawe, Nicol Ślusarz udostępniła oświadczenie rapera na swoim profilu, nie dodając jednak żadnego komentarza.

Tagi


Popularne newsy

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę
NEWS

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji
NEWS

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono
NEWS

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes
NEWS

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Polecane

CGM
Serafine prezentuje „Let’s Play” – manifest siły w hipnotyzującym rytmie phonk

Serafine prezentuje „Let’s Play” – manifest siły w hipnotyzujący ...

Siła, pewność siebie i kontrola

3 godziny temu

CGM
Ozzy Osbourne planował nagrać nowy album tuż przed śmiercią

Ozzy Osbourne planował nagrać nowy album tuż przed śmiercią

Zakk Wylde wspomina ostatnie rozmowy z legendą heavy metalu

8 godzin temu

CGM
Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę ...

Raperka o konflikcie z Fagatą

8 godzin temu

CGM
„Pas i Mačka” – bałkańska kłótnia z polskim akcentem

„Pas i Mačka” – bałkańska kłótnia z polskim akcentem

Hitmacher i Julia Belei w nowym singlu

8 godzin temu

CGM
Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 

Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskoję ...

„LUX” podbija Spotify

8 godzin temu

CGM
Wojtek Mazolewski prezentuje album „Solo” i pierwszy singiel „My Works Of Art”

Wojtek Mazolewski prezentuje album „Solo” i pierwszy singiel „My Works ...

Intymne wprowadzenie w świat „Solo”

8 godzin temu