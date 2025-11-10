Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

Raper zabiera głos po oskarżeniach o zdradę i przemoc

Kartky przerwał milczenie po tym, jak jego była partnerka Nicol Ślusarz oskarżyła go o zdradę i pobicie. W obszernym oświadczeniu, opublikowanym na Instagramie, raper odrzuca zarzuty i apeluje o „spokój” w rozwiązaniu sytuacji.

Nicol Ślusarz oskarża Kartky’ego o przemoc i zdradę

W weekend media społecznościowe obiegły relacje Nicol Ślusarz, influencerki i byłej dziewczyny rapera, z którą Kartky był w związku przez siedem lat. Kobieta zarzuciła mu zdradę z czterema kobietami, a także pobicie, pokazując zdjęcie z podbitym okiem.

„Nie dość, że zdrajca i kłamca, to jeszcze damski bokser. Nic się nie zmieniło. Nigdy. Mam nadzieję, że teraz będziesz już na zawsze cancelled” – napisała na InstaStories Nicol.

To nie pierwszy raz, gdy nazwisko Kartky’ego pojawia się w kontekście przemocy wobec kobiet. W 2019 roku jego ówczesna partnerka Wiktoria Cwynar oskarżyła rapera o przemoc fizyczną, publikując nagrania, które wstrząsnęły opinią publiczną. W sprawę wówczas włączyli się m.in. Żabson i Quebonafide, choć temat z czasem ucichł.

Oświadczenie Kartky’ego: „To prywatna sprawa”

Po kilku dniach milczenia Kartky opublikował oświadczenie, w którym odniósł się do zarzutów Nicol.

„Prywatne sprawy powinno się rozstrzygać we własnym gronie, nawet jeśli doszło do zdrady lub sytuacji, które mogą wywołać skrajne emocje i kogoś skrzywdzić (nie fizycznie)” – napisał muzyk.

Raper ujawnił też, że w miniony weekend sam wezwał policję do swojego domu:

„Nicol zareagowała zbyt emocjonalnie mimo trudnych wydarzeń, które dzieją się wokół, więc w celu weryfikacji jej stanu zdrowia dwa dni temu policja wezwana przeze mnie do domu zastała ją w dobrym zdrowiu, a także bez śladów pobicia.”

Jak dodał, funkcjonariusze mieli zalecić, aby Nicol opuściła wspólne mieszkanie, choć raper nie chciał ujawniać szczegółów tego zalecenia.

„Proszę o spokój i brak spekulacji”

Na zakończenie Kartky zaapelował do fanów i mediów o powstrzymanie się od komentarzy:

„To jedyne wyjaśnienie, jakie jest z mojej strony. W trudnym czasie dla nas obojga prosiłbym o nie spekulowanie. Dalsze rozmowy między nami i rozwiązanie sytuacji przebiegną w spokoju.”

Co ciekawe, Nicol Ślusarz udostępniła oświadczenie rapera na swoim profilu, nie dodając jednak żadnego komentarza.