CGM

Kanye West ujawnia tracklistę albumu „Bully”. Rusza preorder wyczekiwanego krążka 

Ruszyła przedsprzedaż fizycznych nośników

2026.01.04

opublikował:

Kanye West ujawnia tracklistę albumu „Bully”. Rusza preorder wyczekiwanego krążka 

fot. mat. pras.

Kanye West zdradził fanom pełną tracklistę swojego najnowszego albumu „Bully” i jednocześnie uruchomił przedsprzedaż fizycznych nośników. Pre-save na Spotify wskazuje możliwą datę premiery – 30 stycznia 2026, choć Kanye West słynie z nieprzewidywalnych zmian swoich planów.

Przedsprzedaż fizycznych nośników

Raper uruchomił specjalną stronę, na której można zamówić winyle, CD, kasety oraz kolekcjonerskie box sety, w tym zestaw z grillami znanymi z okładki projektu.

Tracklista albumu „Bully”

Strona 1:

  • Preacher Man

  • Beauty and the Beast

  • Last Breath

  • White Lines

  • I Can’t Wait

  • Bully

  • All The Love

Strona 2:

  • This One Here

  • Highs and Lows

  • Mission Control

  • Circles

  • Damn

  • Losing Your Mind

Niektóre z numerów były wcześniej publikowane na platformach streamingowych, jednak kolejność na kasecie różni się od tej widocznej w pre-save’ach.

„Bully” – pierwszy solowy album od „Donda 2”

Premiera „Bully” będzie pierwszym solowym studyjnym wydawnictwem Kanye Westa od czasu „Donda 2” i po kontrowersyjnym etapie związanym z projektem „Vultures”. Album pojawia się w momencie, gdy raper stara się zresetować swój wizerunek: utrzymuje spokojniejszą obecność w mediach, odbudowuje relacje z Kim Kardashian i publicznie przeprosił za wcześniejsze antysemickie wypowiedzi.

Tagi


Popularne newsy

Smolasty jasno o obecnej relacji z Dodą: „Nasze drogi się rozeszły”
NEWS

Smolasty jasno o obecnej relacji z Dodą: „Nasze drogi się rozeszły”

Roksana Węgiel o ślubie Viki Gabor: „Widać, że się pogubiła (…) Mam nadzieję, że jest szczęśliwa”
NEWS

Roksana Węgiel o ślubie Viki Gabor: „Widać, że się pogubiła (…) Mam nadzieję, że jest szczęśliwa”

Petycja o deportację Nicki Minaj zyskała ponad 120 tysięcy podpisów
NEWS

Petycja o deportację Nicki Minaj zyskała ponad 120 tysięcy podpisów

Trzy miliardy Taco. Kolejny sukces rapera
NEWS

Trzy miliardy Taco. Kolejny sukces rapera

Mandaryna wskazała najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu. To ikona polskiej piosenki
NEWS

Mandaryna wskazała najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu. To ikona polskiej piosenki

Doda ostro o Kubie Wojewódzkim: „Najgorsza osoba, z którą rozmawiałam”
NEWS

Doda ostro o Kubie Wojewódzkim: „Najgorsza osoba, z którą rozmawiałam”

30 milionów odtworzeń w tydzień. Taco Hemingway dominuje na Spotify
NEWS

30 milionów odtworzeń w tydzień. Taco Hemingway dominuje na Spotify

Polecane

CGM
Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę polityczną i możliwość pociągania za sznurki”

Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę po ...

Nagrania dające władzę?

3 minuty temu

CGM
Stormzy sprzedał się McDonaldowi? Raper odpowiada na krytykę fanów

Stormzy sprzedał się McDonaldowi? Raper odpowiada na krytykę fanów

Raper o trudnych chwilach i krytyce

3 godziny temu

CGM
Drake oskarżony o promocję nielegalnego hazardu

Drake oskarżony o promocję nielegalnego hazardu

Zarzuty o wykorzystywanie botów do zwiększania odsłuchań

3 godziny temu

CGM
Jennifer Lopez odpowiada krytykom: „Gdybyś miał taki tyłek, też chodziłbyś nago”

Jennifer Lopez odpowiada krytykom: „Gdybyś miał taki tyłek, też chodzi ...

Fani stają murem za JLO

3 godziny temu

CGM
Lider Måneskin potwierdził zaręczyny z Dove Cameron wspólnym zdjęciem na Instagramie

Lider Måneskin potwierdził zaręczyny z Dove Cameron wspólnym zdjęciem ...

Damiano David pokazał zdjęcie swojej wybranki z pierścionkiem zaręczynowym

3 godziny temu

CGM
Przyjaciele Justina Timberlake’a i Jessiki Biel maja nakłaniać ich do rozwodu?

Przyjaciele Justina Timberlake’a i Jessiki Biel maja nakłaniać i ...

Celebryci na skraju rozwodu?

3 godziny temu