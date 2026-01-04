Kanye West ujawnia tracklistę albumu „Bully”. Rusza preorder wyczekiwanego krążka 

fot. mat. pras.
Kanye West zdradził fanom pełną tracklistę swojego najnowszego albumu „Bully” i jednocześnie uruchomił przedsprzedaż fizycznych nośników. Pre-save na Spotify wskazuje możliwą datę premiery – 30 stycznia 2026, choć Kanye West słynie z nieprzewidywalnych zmian swoich planów.
Przedsprzedaż fizycznych nośników
Raper uruchomił specjalną stronę, na której można zamówić winyle, CD, kasety oraz kolekcjonerskie box sety, w tym zestaw z grillami znanymi z okładki projektu.
Tracklista albumu „Bully”
Strona 1:
-
Preacher Man
-
Beauty and the Beast
-
Last Breath
-
White Lines
-
I Can’t Wait
-
Bully
-
All The Love
Strona 2:
-
This One Here
-
Highs and Lows
-
Mission Control
-
Circles
-
Damn
-
Losing Your Mind
Niektóre z numerów były wcześniej publikowane na platformach streamingowych, jednak kolejność na kasecie różni się od tej widocznej w pre-save’ach.
„Bully” – pierwszy solowy album od „Donda 2”
Premiera „Bully” będzie pierwszym solowym studyjnym wydawnictwem Kanye Westa od czasu „Donda 2” i po kontrowersyjnym etapie związanym z projektem „Vultures”. Album pojawia się w momencie, gdy raper stara się zresetować swój wizerunek: utrzymuje spokojniejszą obecność w mediach, odbudowuje relacje z Kim Kardashian i publicznie przeprosił za wcześniejsze antysemickie wypowiedzi.