Kanye West ujawnia tracklistę albumu „Bully”. Rusza preorder wyczekiwanego krążka 

fot. mat. pras.

Kanye West zdradził fanom pełną tracklistę swojego najnowszego albumu „Bully” i jednocześnie uruchomił przedsprzedaż fizycznych nośników. Pre-save na Spotify wskazuje możliwą datę premiery – 30 stycznia 2026, choć Kanye West słynie z nieprzewidywalnych zmian swoich planów.

Przedsprzedaż fizycznych nośników

Raper uruchomił specjalną stronę, na której można zamówić winyle, CD, kasety oraz kolekcjonerskie box sety, w tym zestaw z grillami znanymi z okładki projektu.

Tracklista albumu „Bully”

Strona 1:

Preacher Man

Beauty and the Beast

Last Breath

White Lines

I Can’t Wait

Bully

All The Love

Strona 2:

This One Here

Highs and Lows

Mission Control

Circles

Damn

Losing Your Mind

Niektóre z numerów były wcześniej publikowane na platformach streamingowych, jednak kolejność na kasecie różni się od tej widocznej w pre-save’ach.

„Bully” – pierwszy solowy album od „Donda 2”

Premiera „Bully” będzie pierwszym solowym studyjnym wydawnictwem Kanye Westa od czasu „Donda 2” i po kontrowersyjnym etapie związanym z projektem „Vultures”. Album pojawia się w momencie, gdy raper stara się zresetować swój wizerunek: utrzymuje spokojniejszą obecność w mediach, odbudowuje relacje z Kim Kardashian i publicznie przeprosił za wcześniejsze antysemickie wypowiedzi.