Kanye West nagrał album z synem Diddy’ego. Na płycie usłyszymy córkę rapea i Kim Kardashian

fot. mat. pras.

Kanye West niespodziewanie wydał nowy album zatytułowany „Never Stop”, który powstał we współpracy z Kingiem Combsem, synem Diddy’ego. Projekt jest produkowany przez Westa, a na otwarcie płyty usłyszymy również jego córkę, North.

Utwór „Diddy Free” – wsparcie dla Diddy’ego

Jednym z kluczowych kawałków na albumie jest „Diddy Free”, który zawiera powtarzający się refren: „N-ggas ain’t goin’ to sleep ’til we see Diddy free”. Tekst utworu wyraża wsparcie dla Diddy’ego w obliczu jego problemów prawnych.

Kanye West broni Diddy’ego przed zarzutami

Diddy od 2023 roku zmaga się z poważnymi oskarżeniami o napaść seksualną i handel ludźmi. Kanye West jest jednym z najgłośniejszych jego obrońców i krytykuje osoby, które składają przeciwko niemu zeznania. Wśród nich jest Kid Cudi, który oskarżył Diddy’ego o włamanie do domu, skrzywdzenie psa i podpalenie samochodu.

West na platformie X (dawny Twitter) wyraził swoje niezadowolenie z zeznań Cudiego oraz modlił się za Diddy’ego i jego rodzinę.

Kontrowersje wokół Cassie i Diddy’ego

Kanye West sugerował, że Cassie, była partnerka Diddy’ego, próbowała go szantażować. Dodatkowo, West bronił Diddy’ego po ujawnieniu nagrania z 2016 roku, na którym widać napaść na Cassie. Określił ten incydent jako „prawdziwą miłość” wyrażoną w gniewie. Po tym wydarzeniu West rozpoczął sprzedaż bluzy noszonej przez Cassie, co spotkało się z falą krytyki w mediach społecznościowych.