Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Po sukcesie przebojowego „Sour”, który podbił serca słuchaczy i stał się jednym z najczęściej odtwarzanych utworów ubiegłego roku, oraz energetycznym „Keep Dreaming”, Kaeyra powraca z nowym singlem „Other Side of Heartbreak”. Utwór idealnie wpisuje się w melancholijny, jesienny nastrój, pokazując refleksyjną stronę artystki.

„Other Side of Heartbreak” – intymna i emocjonalna ballada

Singiel „Other Side of Heartbreak” to nastrojowa ballada, w której Kaeyra zabiera słuchaczy na drugą stronę złamanego serca – tam, gdzie po bólu przychodzi ukojenie i spokój. W tym utworze artystka prezentuje subtelną, dojrzałą odsłonę swojego wokalu, ujawniając emocje w sposób szczery i autentyczny.

To kolejny dowód wszechstronności Kaeyry, którą znamy nie tylko dzięki energicznym przebojom, ale także wzruszającym interpretacjom, takim jak wspólny flashmob z chórem Sound’n’Grace czy świąteczna ballada „Christmas with Me”.