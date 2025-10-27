Szukaj
CGM

Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Kolejny dowód wszechstronności WOKALISTKI

2025.10.27

opublikował:

Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Po sukcesie przebojowego „Sour”, który podbił serca słuchaczy i stał się jednym z najczęściej odtwarzanych utworów ubiegłego roku, oraz energetycznym „Keep Dreaming”, Kaeyra powraca z nowym singlem „Other Side of Heartbreak”. Utwór idealnie wpisuje się w melancholijny, jesienny nastrój, pokazując refleksyjną stronę artystki.

„Other Side of Heartbreak” – intymna i emocjonalna ballada

Singiel „Other Side of Heartbreak” to nastrojowa ballada, w której Kaeyra zabiera słuchaczy na drugą stronę złamanego serca – tam, gdzie po bólu przychodzi ukojenie i spokój. W tym utworze artystka prezentuje subtelną, dojrzałą odsłonę swojego wokalu, ujawniając emocje w sposób szczery i autentyczny.

To kolejny dowód wszechstronności Kaeyry, którą znamy nie tylko dzięki energicznym przebojom, ale także wzruszającym interpretacjom, takim jak wspólny flashmob z chórem Sound’n’Grace czy świąteczna ballada „Christmas with Me”.

Tagi


Popularne newsy

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników
NEWS

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”
NEWS

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”
NEWS

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku
NEWS

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu
NEWS

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”
NEWS

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie
NEWS

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie

Polecane

CGM
ROYA w końcu wydaje długo oczekiwany singiel „Just Talk”

ROYA w końcu wydaje długo oczekiwany singiel „Just Talk”

Klip do „Just Talk” oddaje emocjonalny charakter utworu i wzmacnia jego przesłanie

1 godzinę temu

CGM
Marcysia powraca z nowym singlem „Obok” po trzech latach przerwy

Marcysia powraca z nowym singlem „Obok” po trzech latach przerwy

Lekki i optymistyczny utwór o bliskości

2 godziny temu

CGM
Kanye West wprowadza nowe Yeezy Slides w sześciu kolorach po 20 dolarów

Kanye West wprowadza nowe Yeezy Slides w sześciu kolorach po 20 dolaró ...

Minimalistyczny design i codzienny komfort

2 godziny temu

CGM
Data zwolnienia Diddy’ego z więzienia ujawniona w dokumentach federalnych

Data zwolnienia Diddy’ego z więzienia ujawniona w dokumentach fe ...

Jak obliczono datę zwolnienia?

2 godziny temu

CGM
26-letni NBA YoungBoy spodziewa się 13. dziecka. Matkami jego pociech jest dziesięć różnych kobiet

26-letni NBA YoungBoy spodziewa się 13. dziecka. Matkami jego pociech ...

Raper ogłasza powiększenie rodziny

3 godziny temu

CGM
Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Włodi wspomina, że praca była niewdzięczna, zwłaszcza w weekendy,

3 godziny temu