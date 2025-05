Justyna Steczkowska zachwyciła na Eurowizji

fot. kadr z wideo

W Bazylei trwa pierwszy półfinał tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Justyna Steczkowska wystąpiła w nim jako druga, prezentując brawurowe wykonanie piosenki „Gaja”. Jeśli ktoś bał się o poziom występu Polki, po jej zejściu ze sceny mógł odetchnąć z ulgą.

Marek Sierocki w rozmowie z Pudelkiem na gorąco komentował występ Steczkowskiej, mówiąc: – Rewelacja. Po prostu wbiło mnie, że tak powiem, w fotel. I piosenka, i w ogóle wszystko – całość. Świetnie zaśpiewała Justyna. To było doskonale przygotowane. Szacun dla Jacka Dybowskiego, który to reżyserował, realizacyjnie, na najwyższym, światowym poziomie. Tancerze – super. Takie trendy w tańcu, w ruchu scenicznym, jakie są wśród największych gwiazd na świecie. I myślę, że ten występ przejdzie do historii.

Szanse na awans do finału

Przypomnijmy, że według bukmacherów Polka ma 80% szans na awans do finału. Po występie jej szanse zdają się rosnąć. Czy Justynie uda się awansować do sobotniego finału? Dowiemy się tego za kilkadziesiąt minut.

Póki co zobaczcie dzisiejszy występ reprezentantki Polski.