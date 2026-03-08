CGM

Justyna Steczkowska reaguje na wygraną Alicji Szemplińskiej

Co reprezentantka Polski na Eurowizji z zesłego roku myśli o tegorocznej zwyciężczyni?

2026.03.08

opublikował:

Justyna Steczkowska reaguje na wygraną Alicji Szemplińskiej

fot. YouTube

To już oficjalne – Alicja Szemplińska wygrała polskie preselekcje do Eurowizji i poleci do Wiednia reprezentować Polskę w konkursie. Wokalistka pokonała siedmiu rywali i zdobyła największe poparcie widzów. Na jej sukces zareagowało już wielu artystów z branży muzycznej. Jak na wygraną młodszej koleżanki zareagowała Justyna Steczkowska? W rozmowie z Pudelkiem udzieliła jej symbolicznego wsparcia.

Alicja Szemplińska wygrała preselekcje do Eurowizji

W tegorocznych eliminacjach Alicja Szemplińska pokonała siedmioro konkurentów. Wśród nich znalazła się m.in. Ola Antoniak, którą wcześniej posądzano o kupowanie wyświetleń na YouTube, a także Piotr Pręgowski, który zdobył sympatię widzów występem z piosenką „Parawany Tango”.

Ostatecznie to jednak wykonawczyni utworu „Pray” zdobyła najwięcej głosów widzów – zarówno w SMS-ach, jak i w aplikacji – i tym samym wywalczyła bilet do Wiednia oraz drugą w swojej karierze szansę na reprezentowanie Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji.

Wynik preselekcji nie był zaskoczeniem dla fanów konkursu. Zwycięstwo 23-letniej wokalistki było zgodne z wcześniejszymi typowaniami bukmacherów. Wieloletni komentator Eurowizji Marek Sierocki również nie ukrywał radości z takiego rozstrzygnięcia.

Justyna Steczkowska wspiera młodszą koleżankę

O komentarz poprosiliśmy również Justynę Steczkowską, która doskonale wie, jak wymagający jest udział w Eurowizji. Rok temu sama reprezentowała Polskę z utworem „Gaja”, intensywnie promując piosenkę za granicą i przygotowując występ poprzez liczne próby oraz treningi z tancerzami.

Teraz wokalistka postanowiła wesprzeć Alicję Szemplińską dobrym słowem. W rozmowie z Pudelkiem nie kryła sympatii do zwyciężczyni preselekcji.

„Super, gratuluję! Będę trzymać kciuki za nią, żeby dotarła na sam szczyt”.

Wygląda więc na to, że Alicja może liczyć nie tylko na wsparcie fanów, ale także bardziej doświadczonych artystów, którzy dobrze wiedzą, jak wymagającą przygodą jest udział w Eurowizji.

Tagi


Popularne newsy

Miuosh do 10-latki w MBTM: „Nie odstajesz od tego, co w Polsce jest na topie jeśli chodzi o damski rap”
NEWS

Miuosh do 10-latki w MBTM: „Nie odstajesz od tego, co w Polsce jest na topie jeśli chodzi o damski rap”

Nie żyje Koni. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel. Miał 43 lata
NEWS

Nie żyje Koni. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel. Miał 43 lata

Bedoes po śmierci Koniego: „Na jego mixtape uczyłem się czym są rymy jako małolat”
NEWS

Bedoes po śmierci Koniego: „Na jego mixtape uczyłem się czym są rymy jako małolat”

Alicja Szemplińska zmiotła konkurencję! Znamy szczegółowe wyniki głosowania polskich eliminacji do Eurowizji
NEWS

Alicja Szemplińska zmiotła konkurencję! Znamy szczegółowe wyniki głosowania polskich eliminacji do Eurowizji

Edzio zjadł hotelowe śniadanie za darmo. Internauci krytykują, głos zagrał także Juras
NEWS

Edzio zjadł hotelowe śniadanie za darmo. Internauci krytykują, głos zagrał także Juras

Wiemy kto będzie reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji
NEWS

Wiemy kto będzie reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji

50 Cent atakuje T.I. i jego rodzinę w nowym utworze 
NEWS

50 Cent atakuje T.I. i jego rodzinę w nowym utworze 

Polecane

CGM
United Airlines będzie banowało pasażerów nieużywających słuchawek

United Airlines będzie banowało pasażerów nieużywających słuchawek

Jak będą egzekwowane nowe przepisy?

5 godzin temu

CGM
Timothée Chalamet podpadł ludziom opery i baletu. Aktor niezby pochlebnie wypowiedział się  na temat sztuki wyższej. „Nikt już się tym nie interesuje”

Timothée Chalamet podpadł ludziom opery i baletu. Aktor niezby pochleb ...

Kontrowersyjny komentarz o operze i balecie

5 godzin temu

CGM
Alberto zawalczy o mistrzowski pas na gali FAME 30

Alberto zawalczy o mistrzowski pas na gali FAME 30

Starcie Alberto z Wiewiórem zaplanowano na 21 marca

5 godzin temu

CGM
Michał Szpak chciał wrócić na Eurowizję. Ostatecznie zrezygnował z powodów politycznych

Michał Szpak chciał wrócić na Eurowizję. Ostatecznie zrezygnował z pow ...

Michał zdradził także kogo z polskich artystów wysłałby na Eurowizję

5 godzin temu

CGM
Doda i reżyser jej koncertów kłócą się na TikToku: „Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to”

Doda i reżyser jej koncertów kłócą się na TikToku: „Edyta zrobił ...

"Doda nie umie względem niczego, co jej się nie spodoba, przejść z godnością"

5 godzin temu

CGM
Saful o tym jak partnerka z „Tańca z gwiazdami” wyciągnęła go z depresji. „Pierwszy raz od czterech lat napisałem tekst. To był tekst dla Izy i o Izie”

Saful o tym jak partnerka z „Tańca z gwiazdami” wyciągnęła ...

Kamil Nożyński wystąpi dziś w drugim odcinku TzG

6 godzin temu