Justyna Steczkowska reaguje na wygraną Alicji Szemplińskiej

fot. YouTube

To już oficjalne – Alicja Szemplińska wygrała polskie preselekcje do Eurowizji i poleci do Wiednia reprezentować Polskę w konkursie. Wokalistka pokonała siedmiu rywali i zdobyła największe poparcie widzów. Na jej sukces zareagowało już wielu artystów z branży muzycznej. Jak na wygraną młodszej koleżanki zareagowała Justyna Steczkowska? W rozmowie z Pudelkiem udzieliła jej symbolicznego wsparcia.

Alicja Szemplińska wygrała preselekcje do Eurowizji

W tegorocznych eliminacjach Alicja Szemplińska pokonała siedmioro konkurentów. Wśród nich znalazła się m.in. Ola Antoniak, którą wcześniej posądzano o kupowanie wyświetleń na YouTube, a także Piotr Pręgowski, który zdobył sympatię widzów występem z piosenką „Parawany Tango”.

Ostatecznie to jednak wykonawczyni utworu „Pray” zdobyła najwięcej głosów widzów – zarówno w SMS-ach, jak i w aplikacji – i tym samym wywalczyła bilet do Wiednia oraz drugą w swojej karierze szansę na reprezentowanie Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji.

Wynik preselekcji nie był zaskoczeniem dla fanów konkursu. Zwycięstwo 23-letniej wokalistki było zgodne z wcześniejszymi typowaniami bukmacherów. Wieloletni komentator Eurowizji Marek Sierocki również nie ukrywał radości z takiego rozstrzygnięcia.

Justyna Steczkowska wspiera młodszą koleżankę

O komentarz poprosiliśmy również Justynę Steczkowską, która doskonale wie, jak wymagający jest udział w Eurowizji. Rok temu sama reprezentowała Polskę z utworem „Gaja”, intensywnie promując piosenkę za granicą i przygotowując występ poprzez liczne próby oraz treningi z tancerzami.

Teraz wokalistka postanowiła wesprzeć Alicję Szemplińską dobrym słowem. W rozmowie z Pudelkiem nie kryła sympatii do zwyciężczyni preselekcji.

„Super, gratuluję! Będę trzymać kciuki za nią, żeby dotarła na sam szczyt”.

Wygląda więc na to, że Alicja może liczyć nie tylko na wsparcie fanów, ale także bardziej doświadczonych artystów, którzy dobrze wiedzą, jak wymagającą przygodą jest udział w Eurowizji.