Justyna Steczkowska odcina się od Eurowizji z powodu kontrowersji z Izrealem

Justyna Steczkowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek w Polsce, zdecydowała się odciąć od wydarzeń związanych z konkursem Eurowizja 2026. Decyzja ta zaskoczyła wielu fanów, jednak – jak sama podkreśla – była wynikiem długich przemyśleń oraz osobistych przeżyć.

Kontrowersje wokół Eurowizji 2026

Konkurs Konkurs Piosenki Eurowizji od lat budzi ogromne emocje nie tylko wśród widzów, ale również w świecie polityki i mediów. Tegoroczna edycja wywołała szczególne kontrowersje ze względu na decyzję Europejska Unia Nadawców o dopuszczeniu Izraela do udziału w konkursie.

W odpowiedzi na tę decyzję część państw zdecydowała się na bojkot wydarzenia. Polska jednak nie dołączyła do tego grona, a reprezentantką kraju została Alicja Szemplińska.

Dlaczego Justyna Steczkowska odmówiła udziału?

Artystka, która w poprzednim roku reprezentowała Polskę na Eurowizji, tym razem odmówiła udziału w wydarzeniach towarzyszących konkursowi. Nie przyjęła również zaproszenia do zasiadania w międzynarodowej komisji.

Powodem tej decyzji jest jej stosunek do sytuacji na Bliskim Wschodzie, szczególnie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Steczkowska przyznała, że jako człowiek czuje dyskomfort wobec obecnych wydarzeń i nie potrafi przejść obok nich obojętnie.

Podkreśliła jednak wyraźnie, że nie ocenia innych artystów ani uczestników konkursu, a jej decyzja wynika wyłącznie z osobistych przekonań.

Artystka stawia na własne wartości

Decyzja Justyny Steczkowskiej pokazuje, jak duże znaczenie mają dla niej wartości i odpowiedzialność społeczna. Wokalistka zaznacza, że mimo rezygnacji z udziału w wydarzeniach związanych z Eurowizją, nadal wspiera wszystkich uczestników i trzyma za nich kciuki.

Jej postawa spotkała się zarówno z poparciem, jak i krytyką, jednak bez wątpienia wywołała szeroką dyskusję na temat roli artystów w kontekście wydarzeń politycznych i międzynarodowych.