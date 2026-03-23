Justin Timberlake żartował na komisariacie z tego, że jest „biały”. Do sieci trafiło nowe nagranie z zatrzymania gwiazdora przez policję

Nowe nagranie z zatrzymania Justin Timberlake ponownie wzbudza emocje w sieci. Choć sprawa dotyczyła poważnego wykroczenia, artysta w pewnym momencie postanowił… zażartować z policjantami.
Żart o rasie podczas zatrzymania
Na opublikowanym nagraniu z kamery funkcjonariuszy widać, jak Timberlake reaguje na dokumenty, w których został opisany jako „biały”. Wokalista podszedł do tego z dystansem i zażartował, co wywołało chwilowe rozluźnienie atmosfery.
Po chwili jednak sam przyznał, że tylko się wygłupiał, a sytuacja szybko wróciła do poważnego tonu.
Szok i dezorientacja po zatrzymaniu
Znacznie mniej żartobliwie wyglądała dalsza część nagrania. Justin Timberlake był wyraźnie zaskoczony faktem, że musi spędzić noc w celi.
Widać moment, w którym opuszcza głowę, słysząc, że zostaje zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Dodatkowo artysta miał trudności ze zrozumieniem powodów interwencji i prosił policjantów o ich powtórzenie.
Co ciekawe, funkcjonariusz, który go zatrzymał, nie rozpoznał w nim światowej gwiazdy – nawet gdy Timberlake wspomniał o swojej trasie koncertowej.
Okoliczności zatrzymania
Do zdarzenia doszło w 2024 roku w stanie Nowy Jork. Policja zatrzymała Justin Timberlake po tym, jak:
- miał jechać slalomem po drodze
- nie zatrzymał się na znaku STOP
- nie utrzymywał pasa ruchu
Artysta nie przeszedł również testów trzeźwości przeprowadzonych na miejscu.
Finał sprawy i konsekwencje
Ostatecznie Timberlake przyznał się do wykroczenia w ramach ugody. Zarzuty zostały złagodzone, a sprawa zakończyła się bez wpisu karnego.
W ramach konsekwencji gwiazda:
- zapłaciła grzywnę w wysokości 500 dolarów
- odbyła 25 godzin prac społecznych
- straciła prawo jazdy na 90 dni
- zobowiązała się do udziału w kampanii dotyczącej bezpieczeństwa na drogach
Wizerunkowy cień na karierze
Choć incydent nie wpłynął na trasę koncertową artysty, nagranie przypomina, że nawet największe gwiazdy nie są ponad prawem. Dla Justin Timberlake to kolejna sytuacja, która odbiła się szerokim echem w mediach.