Justin Timberlake żartował na komisariacie z tego, że jest „biały”. Do sieci trafiło nowe nagranie z zatrzymania gwiazdora przez policję

2026.03.23

Nowe nagranie z zatrzymania Justin Timberlake ponownie wzbudza emocje w sieci. Choć sprawa dotyczyła poważnego wykroczenia, artysta w pewnym momencie postanowił… zażartować z policjantami.

Na opublikowanym nagraniu z kamery funkcjonariuszy widać, jak Timberlake reaguje na dokumenty, w których został opisany jako „biały”. Wokalista podszedł do tego z dystansem i zażartował, co wywołało chwilowe rozluźnienie atmosfery.

Po chwili jednak sam przyznał, że tylko się wygłupiał, a sytuacja szybko wróciła do poważnego tonu.

Szok i dezorientacja po zatrzymaniu

Znacznie mniej żartobliwie wyglądała dalsza część nagrania. Justin Timberlake był wyraźnie zaskoczony faktem, że musi spędzić noc w celi.

Widać moment, w którym opuszcza głowę, słysząc, że zostaje zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Dodatkowo artysta miał trudności ze zrozumieniem powodów interwencji i prosił policjantów o ich powtórzenie.

Co ciekawe, funkcjonariusz, który go zatrzymał, nie rozpoznał w nim światowej gwiazdy – nawet gdy Timberlake wspomniał o swojej trasie koncertowej.

Okoliczności zatrzymania

Do zdarzenia doszło w 2024 roku w stanie Nowy Jork. Policja zatrzymała Justin Timberlake po tym, jak:

  • miał jechać slalomem po drodze
  • nie zatrzymał się na znaku STOP
  • nie utrzymywał pasa ruchu

Artysta nie przeszedł również testów trzeźwości przeprowadzonych na miejscu.

Finał sprawy i konsekwencje

Ostatecznie Timberlake przyznał się do wykroczenia w ramach ugody. Zarzuty zostały złagodzone, a sprawa zakończyła się bez wpisu karnego.

W ramach konsekwencji gwiazda:

  • zapłaciła grzywnę w wysokości 500 dolarów
  • odbyła 25 godzin prac społecznych
  • straciła prawo jazdy na 90 dni
  • zobowiązała się do udziału w kampanii dotyczącej bezpieczeństwa na drogach

Wizerunkowy cień na karierze

Choć incydent nie wpłynął na trasę koncertową artysty, nagranie przypomina, że nawet największe gwiazdy nie są ponad prawem. Dla Justin Timberlake to kolejna sytuacja, która odbiła się szerokim echem w mediach.

Popularne newsy

Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten model mógł być hitem za miliardy
NEWS

Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten model mógł być hitem za miliardy

50 Centa jest znanym królem trollingu. Syn T.I. zaczyna mu w tym dorównywać – King Harris zastrzegł nazwisko matki rapera i nazwał nim swoją linię marihuany
NEWS

50 Centa jest znanym królem trollingu. Syn T.I. zaczyna mu w tym dorównywać – King Harris zastrzegł nazwisko matki rapera i nazwał nim swoją linię marihuany

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną
NEWS

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao
NEWS

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao

Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, z którą się kłócił
NEWS

Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, z którą się kłócił

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie
NEWS

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie
NEWS

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w K ...

Jedno z największych wydarzeń popowych jesieni

7 godzin temu

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia L ...

Rekordowa liczba zgłoszeń i wyrównana rywalizacja

12 godzin temu

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

MIÜ wkracza w nowy etap kariery

16 godzin temu

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradz ...

Od „Future Champ” do stadionu

18 godzin temu

Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, z którą się kłócił

Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, ...

Kolejne kontrowersje wokół Blueface’a

2 dni temu

Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten model mógł być hitem za miliardy

Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten mo ...

Wexler był odpowiedzialny za rozwój linii Yeezy i doskonale znał jej możliwości sprzedażowe

2 dni temu