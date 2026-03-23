Justin Timberlake żartował na komisariacie z tego, że jest „biały”. Do sieci trafiło nowe nagranie z zatrzymania gwiazdora przez policję

Nowe nagranie z zatrzymania Justin Timberlake ponownie wzbudza emocje w sieci. Choć sprawa dotyczyła poważnego wykroczenia, artysta w pewnym momencie postanowił… zażartować z policjantami.

Żart o rasie podczas zatrzymania

Na opublikowanym nagraniu z kamery funkcjonariuszy widać, jak Timberlake reaguje na dokumenty, w których został opisany jako „biały”. Wokalista podszedł do tego z dystansem i zażartował, co wywołało chwilowe rozluźnienie atmosfery.

Po chwili jednak sam przyznał, że tylko się wygłupiał, a sytuacja szybko wróciła do poważnego tonu.

Szok i dezorientacja po zatrzymaniu

Znacznie mniej żartobliwie wyglądała dalsza część nagrania. Justin Timberlake był wyraźnie zaskoczony faktem, że musi spędzić noc w celi.

Widać moment, w którym opuszcza głowę, słysząc, że zostaje zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Dodatkowo artysta miał trudności ze zrozumieniem powodów interwencji i prosił policjantów o ich powtórzenie.

Co ciekawe, funkcjonariusz, który go zatrzymał, nie rozpoznał w nim światowej gwiazdy – nawet gdy Timberlake wspomniał o swojej trasie koncertowej.

Okoliczności zatrzymania

Do zdarzenia doszło w 2024 roku w stanie Nowy Jork. Policja zatrzymała Justin Timberlake po tym, jak:

miał jechać slalomem po drodze

nie zatrzymał się na znaku STOP

nie utrzymywał pasa ruchu

Artysta nie przeszedł również testów trzeźwości przeprowadzonych na miejscu.

Finał sprawy i konsekwencje

Ostatecznie Timberlake przyznał się do wykroczenia w ramach ugody. Zarzuty zostały złagodzone, a sprawa zakończyła się bez wpisu karnego.

W ramach konsekwencji gwiazda:

zapłaciła grzywnę w wysokości 500 dolarów

odbyła 25 godzin prac społecznych

straciła prawo jazdy na 90 dni

zobowiązała się do udziału w kampanii dotyczącej bezpieczeństwa na drogach

Wizerunkowy cień na karierze

Choć incydent nie wpłynął na trasę koncertową artysty, nagranie przypomina, że nawet największe gwiazdy nie są ponad prawem. Dla Justin Timberlake to kolejna sytuacja, która odbiła się szerokim echem w mediach.