Justin Bieber szczerze o problemach z gniewem: „Wiem, że jestem zepsuty”

Bieber ujawnia swoje emocje w szczerym wpisie na Instagramie

Justin Bieber opublikował poruszający post w mediach społecznościowych, w którym otwarcie mówi o swoich problemach emocjonalnych i „problemach z gniewem”. Kanadyjski piosenkarz nie krył frustracji i zmęczenia dążeniem do samodoskonalenia.

„Ludzie mówią mi, żebym się uleczył. Myślicie, że gdybym potrafił to zrobić, to bym tego nie zrobił? Wiem, że jestem zepsuty. Wiem, że mam problemy z gniewem” – napisał Bieber na Instagramie.

„Im bardziej się staram, tym bardziej jestem zmęczony i zły”

„Starałem się przez całe życie być taki, jak ludzie, którzy mówili mi, że muszę się naprawić. To sprawia tylko, że jestem bardziej zmęczony i bardziej zły” – wyznał.

Artysta przyznał, że od lat próbuje pracować nad sobą, by spełniać oczekiwania innych.

W dalszej części wpisu Bieber zauważa, że skupianie się na sobie prowadzi go donikąd.

„Im bardziej staram się rozwijać, tym bardziej skupiam się na sobie. A to tylko mnie wyczerpuje.”

Wiara jako źródło nadziei

W ostatnich latach Justin Bieber pogłębił swoją wiarę chrześcijańską, co – jak podkreśla – jest dla niego jedynym źródłem motywacji.

Kryzys emocjonalny i wewnętrzne rozterki

„Nienawidzę siebie, kiedy staję się nieszczery. Nienawidzę, gdy zmieniam się tylko po to, by przypodobać się innym.”

To nie pierwszy raz, kiedy Bieber dzieli się ze światem swoimi problemami natury emocjonalnej. Wcześniejsze posty również poruszały temat samooceny i autentyczności.

W innym wpisie muzyk pisał:

„Całe życie słyszałem: ‘Zasługujesz na to, Justin’, ale zawsze czułem się niegodny. Jak oszust. Gdy ktoś mówił, że na coś zasługuję, myślałem: ‘Gdyby tylko wiedzieli, co myślę, jak bardzo jestem samolubny, już by tak nie mówili’.”