Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny”

Justin Bieber obchodził swoje 32. urodziny w niedzielę, 1 marca, w towarzystwie żony Hailey Bieber. Para spędziła romantyczny wieczór w restauracji, a Justin zdmuchnął świeczki na małym białym torcie udekorowanym truskawkami, podczas gdy Hailey patrzyła na niego z uśmiechem.

Instagramowe wspomnienia i miłosne wyznania

Justin podzielił się zdjęciem na Instagramie, dodając słodki komentarz:

„Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny… :)) 💋”

Na fotografii widać rodziców 18-miesięcznego Jacka Bluesa Biebera, którzy uśmiechają się do kamery, z głowami przytulonymi do siebie. Hailey również udostępniła to zdjęcie na swoim Instagram Story, dopasowując je do utworu Olivia Dean – „Man I Need” z podpisem: „Dada mama dada mama”.

Rodzinne życzenia od mamy Justina

Mama Justina, Patti Mallette, również dołączyła do urodzinowych gratulacji. Udostępniła zestaw zdjęć Biebera – od dzieciństwa, przez nastoletnie lata, aż po najnowsze fotografie – pisząc:

„32 lata temu moje życie zmieniło się na zawsze. Stałeś się moim synem, moim sercem i moją największą lekcją miłości. Nic już nie było takie samo. Zawsze byłeś w moim sercu… i wiesz, że Bóg nigdy nie odpuścił cię ze swojej opieki.”

Dodała również życzenia na nadchodzący rok: jasność, pewność siebie, odkupienie, poczucie celu i błogosławieństwo Boże.

Ojciec Justina również składa hołd

Ojciec Justina, Jeremy Bieber, również przypomniał o urodzinach syna, publikując rozmyte, stare zdjęcie ojca i syna, podkreślając więź rodzinną i dumę z kariery Justina.

Plany muzyczne Justina Biebera

Justin niedawno przyciągnął uwagę podczas 68. gali Grammy 2026, wykonując utwór „Yukon” w minimalistycznym stroju – jedynie fioletowa gitara i jedwabne, niebieskie bokserki.

W nadchodzących miesiącach Bieber wystąpi na festiwalu Coachella 2026, gdzie będzie headlinerem 11 i 18 kwietnia w Indio w Kalifornii.