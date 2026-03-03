CGM

Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny”

Instagramowe wspomnienia i miłosne wyznania

2026.03.03

opublikował:

Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny”

Justin Bieber obchodził swoje 32. urodziny w niedzielę, 1 marca, w towarzystwie żony Hailey Bieber. Para spędziła romantyczny wieczór w restauracji, a Justin zdmuchnął świeczki na małym białym torcie udekorowanym truskawkami, podczas gdy Hailey patrzyła na niego z uśmiechem.

Instagramowe wspomnienia i miłosne wyznania

Justin podzielił się zdjęciem na Instagramie, dodając słodki komentarz:

„Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny… :)) 💋”

Na fotografii widać rodziców 18-miesięcznego Jacka Bluesa Biebera, którzy uśmiechają się do kamery, z głowami przytulonymi do siebie. Hailey również udostępniła to zdjęcie na swoim Instagram Story, dopasowując je do utworu Olivia Dean – „Man I Need” z podpisem: „Dada mama dada mama”.

Rodzinne życzenia od mamy Justina

Mama Justina, Patti Mallette, również dołączyła do urodzinowych gratulacji. Udostępniła zestaw zdjęć Biebera – od dzieciństwa, przez nastoletnie lata, aż po najnowsze fotografie – pisząc:

„32 lata temu moje życie zmieniło się na zawsze. Stałeś się moim synem, moim sercem i moją największą lekcją miłości. Nic już nie było takie samo. Zawsze byłeś w moim sercu… i wiesz, że Bóg nigdy nie odpuścił cię ze swojej opieki.”

Dodała również życzenia na nadchodzący rok: jasność, pewność siebie, odkupienie, poczucie celu i błogosławieństwo Boże.

Ojciec Justina również składa hołd

Ojciec Justina, Jeremy Bieber, również przypomniał o urodzinach syna, publikując rozmyte, stare zdjęcie ojca i syna, podkreślając więź rodzinną i dumę z kariery Justina.

Plany muzyczne Justina Biebera

Justin niedawno przyciągnął uwagę podczas 68. gali Grammy 2026, wykonując utwór „Yukon” w minimalistycznym stroju – jedynie fioletowa gitara i jedwabne, niebieskie bokserki.

W nadchodzących miesiącach Bieber wystąpi na festiwalu Coachella 2026, gdzie będzie headlinerem 11 i 18 kwietnia w Indio w Kalifornii.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Justin Bieber (@lilbieber)

Tagi


Popularne newsy

Young Leosia wystąpi na PGE Narodowym. „Królowa i król obecni na Narodowym”
NEWS

Young Leosia wystąpi na PGE Narodowym. „Królowa i król obecni na Narodowym”

Syn Lil Jona nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci Nathana Smitha
NEWS

Syn Lil Jona nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci Nathana Smitha

Strzały podczas otwarcia restauracji Nipsey’a Hussle w Long Beach
NEWS

Strzały podczas otwarcia restauracji Nipsey’a Hussle w Long Beach

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie
NEWS

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP
NEWS

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP

Wersow prezentuje album „Matka Idolka” – intymny manifest kobiecej siły
NEWS

Wersow prezentuje album „Matka Idolka” – intymny manifest kobiecej siły

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”
NEWS

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”

Polecane

FOTO
Zobaczcie co działo się za kulisami koncertu Vito Bambino

Zobaczcie co działo się za kulisami koncertu Vito Bambino

W sobotę Vito zagrał na wyprzedanym Torwarze

3 godziny temu

CGM
Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Gwiazdy zagraniczne wspierają Popkillery 2026

3 godziny temu

CGM
Halsey pominięta w rocznicowym poście Tumblr. „To jest wasze podziękowanie?”

Halsey pominięta w rocznicowym poście Tumblr. „To jest wasze pod ...

"Byłaś i zawsze będziesz filarem naszej platformy"

3 godziny temu

CGM
Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem

Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem

Tatuaż wykonała Zsofi Csepai, znana artystka z Berlina

3 godziny temu

CGM
Natalia Kukulska świętuje 50. urodziny trasą z okazji 30-lecia albumu „Światło” i 40-lecia dziecięcego debiutu fonograficznego

Natalia Kukulska świętuje 50. urodziny trasą z okazji 30-lecia albumu ...

Jubileuszową trasa koncertowa

3 godziny temu

CGM
Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na ...

Artysta podkreśla, że nie planuje podwyżek, nawet w obliczu napięć na Bliskim Wschodzie

3 godziny temu