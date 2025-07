Justin Bieber przechodzi detoks – co się dzieje z gwiazdą pop?

Detoks Justina Biebera – tajemniczy wpis na Instagramie

Justin Bieber zaskoczył fanów, publikując na swoim Instagramie serię zdjęć opatrzonych wymownym podpisem: „Detoxxxxxxxxxxx”. Na fotografiach widzimy artystę wyraźnie spoconego, z zaczerwienioną twarzą i zmęczonym wzrokiem. Wiele osób zaczęło spekulować, czy chodzi o odwyk od używek, intensywną terapię czy może po prostu chwilę oddechu od medialnego zgiełku.

Fani Justina Biebera reagują: „Dasz radę!”

Pod postem pojawiły się tysiące komentarzy. Wiele z nich to słowa wsparcia:

„You can do this. Keep going.”

„Please stay healthy and happy.”

„Trzymaj się, Justin! Wierzymy w ciebie.”

Z drugiej strony nie zabrakło zaniepokojonych głosów – część fanów dostrzegła w oczach piosenkarza smutek i zmęczenie. Pojawiły się nawet domysły, że Justin może przechodzić trudności psychiczne.

Czy Justin Bieber jest na odwyku?

W lutym 2025 roku rzecznik Biebera stanowczo zdementował plotki o problemach gwiazdy z substancjami psychoaktywnymi. Tym razem jednak artysta sam użył słowa „detox”, co otwiera pole do interpretacji. Mimo że nie padły żadne konkrety, istnieje kilka możliwych scenariuszy. Bieber mógł sobie zrobić detoks fizyczny, psychiczny lub emocjonalny.

Bieber i Hailey na Majorce – regeneracja z dala od błysku fleszy

Justin i jego żona Hailey przebywają obecnie na Majorce – hiszpańskiej wyspie, która słynie z luksusowych kurortów i miejsc sprzyjających wyciszeniu. Ich wspólny czas może być częścią procesu odnowy psychicznej i fizycznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że para niedawno została rodzicami – w sierpniu 2024 roku na świat przyszedł ich syn, Jack Bluemy Bieber.

Zdrowie psychiczne Justina Biebera – temat wciąż aktualny

To nie pierwszy raz, gdy Justin otwiera się na temat swojej kondycji psychicznej. W przeszłości mówił o walce z depresją, lękami i presją wynikającą z bycia na świeczniku. Najnowsze zdjęcia pokazują, że nadal pracuje nad sobą i szuka balansu w życiu prywatnym i zawodowym.

Co dalej z karierą Justina Biebera?

Choć nie ogłoszono oficjalnej przerwy w działalności muzycznej, wszystko wskazuje na to, że Justin potrzebuje czasu dla siebie. Czy to oznacza nowy rozdział w jego karierze? Czy „detox” to zapowiedź głębszych zmian? Tego dowiemy się w najbliższych tygodniach.