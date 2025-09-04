Szukaj
Justin Bieber ogłasza nowy album „Swag II". Premiera już dziś o północy

Gwiazdor zaskakuje fanów

2025.09.04

opublikował:

Justin Bieber ogłasza nowy album „Swag II”. Premiera już dziś o północy

fot. mat. pras.

Justin Bieber ogłosił premierę swojego 8. albumu studyjnego zatytułowanego „Swag II”. Artysta przekazał wieści za pośrednictwem serii postów na Instagramie, w których pokazał billboardy promujące płytę rozsiane po całym świecie – od Nowego Jorku, przez Londyn, aż po Szanghaj.

„Swag II” – premiera szybciej niż myślisz

Najlepsza wiadomość? Fani nie będą musieli długo czekać. Nowy album Justina Biebera trafi do serwisów streamingowych już dziś o północy. To oznacza, że jeszcze przed weekendem miliony fanów będą mogły zanurzyć się w świeżych brzmieniach swojego idola.

Kontynuacja sukcesu albumu „Swag”

„Swag II” to następca lipcowej niespodzianki – albumu „Swag”, na którym znalazły się takie utwory jak „Daisies” czy „Go Baby”. Pierwsza część serii poruszała szeroki wachlarz tematów – od szczerych refleksji na temat małżeństwa Justina, przez blaski i cienie życia w świetle reflektorów, aż po introspekcyjne obserwacje.

Czego można się spodziewać po „Swag II”?

Choć szczegóły tracklisty na razie nie zostały ujawnione, fani spodziewają się podobnej mieszanki – szczerych tekstów, osobistych wyznań oraz chwytliwych melodii, które od lat są znakiem rozpoznawczym kanadyjskiego artysty. Jeżeli „Swag II” będzie rozwinięciem poprzedniego albumu, Beliebers mogą przygotować się na kolejną emocjonalną, ale też przebojową podróż muzyczną.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Justin Bieber (@lilbieber)

 

