Jungle wracają do Polski. Koncert w Łodzi już jesienią

Brytyjski kolektyw Jungle ogłosił powrót do Polski. Zespół wystąpi 10 listopada 2026 roku w Atlas Arena, w ramach światowej trasy promującej najnowszy album „Sunshine”, którego premiera zaplanowana jest na 14 sierpnia 2026.

Nowy album i singiel zapowiadający

Nadchodzące wydawnictwo zapowiada singiel „Carry On”, który został wyróżniony jako Hottest Record w BBC Radio 1. Album „Sunshine” ma być kolejnym krokiem w rozwoju brzmienia zespołu, który od lat łączy elementy disco, soulu i hip-hopu.

Od kultowego projektu do globalnej gwiazdy

Jungle – czyli J Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kitto – w ostatnich latach ugruntowali swoją pozycję na światowej scenie. Album „Volcano” (2023) przyniósł im nagrodę BRIT Award oraz ogromny sukces singla „Back On 74”, który zdobył status platyny w Wielkiej Brytanii i USA.

Ich koncerty regularnie wyprzedają się na największych arenach, co potwierdza skala nowej trasy.

Trasa obejmie największe miasta świata

Jesienią 2026 roku zespół wyruszy w rozbudowaną trasę koncertową po Ameryce Północnej i Europie. Na mapie tournée znalazły się m.in.:

Barclays Center

United Center

Crypto.com Arena

Red Rocks Amphitheatre

Accor Arena

Ziggo Dome

Uber Arena

Unipol Forum

The O2 Arena

Jednym z ważnych przystanków będzie właśnie koncert w Łodzi.

Support: Rio Kosta

Wieczór w Atlas Arena otworzy duet Rio Kosta, który łączy psychodelię, soul i wpływy world music. Ich debiutancki album „Unicorn” zdobywa coraz większą popularność na świecie, a koncerty przyciągają rosnącą publiczność.

Sprzedaż biletów

Przedsprzedaż biletów ruszy 26 marca o godz. 9:00 dla fanów, którzy zamówią album „Sunshine” w oficjalnym sklepie zespołu.

Sprzedaż ogólna rozpocznie się 27 marca o godz. 10:00.

Organizatorem wydarzenia jest FKP Scorpio Polska.