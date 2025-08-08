Szukaj
Julia Wieniawa z nowym singlem „Nie będziemy tęsknić”. Premiera płyty „Światłocienie” już we wrześniu

„Nie będziemy tęsknić” opowiada o relacji pozbawionej emocji i zobowiązań

2025.08.08

Nowy singiel Julii Wieniawy

„Nie będziemy tęsknić”, to już piąta zapowiedź jej nadchodzącego albumu „Światłocienie”, którego premiera została zapowiedziana na 26 września 2025 roku. Utwór łączy mroczny, elektroniczny beat z subtelnym popowym brzmieniem, tworząc nowoczesny manifest wolności i niezależności.

„Nie będziemy tęsknić” opowiada o relacji pozbawionej emocji i zobowiązań, w której kobieta odzyskuje kontrolę i przestrzeń do życia na własnych zasadach. To kolejny dowód na to, że Wieniawa dojrzewa muzycznie i konsekwentnie buduje swoją artystyczną tożsamość.

„Światłocienie” – intymna i dwubiegunowa opowieść o emocjach

Drugi album Julii Wieniawy to konceptualna płyta podzielona na dwie części:

Światło – pełne nadziei, emocjonalne kompozycje, takie jak „Sobą tak” i „Kocham”,

Cienie – utwory z mocnym, tekstowym przekazem i elektronicznym brzmieniem, m.in. „Od Nowa”, „U mnie” oraz nowy singiel „Nie będziemy tęsknić”.

Taki podział pozwala artystce zaprezentować pełne spektrum emocji – od wrażliwości po siłę. Album będzie dostępny zarówno w wersji fizycznej, jak i cyfrowej – pre-order już ruszył na oficjalnej stronie juliawieniawa.store.

Trasa koncertowa „Światłocienie Tour 2025” – siedem miast i wyjątkowe show

Wraz z premierą płyty Julia Wieniawa ogłosiła jesienną trasę koncertową „Światłocienie Tour 2025”. Artystka odwiedzi siedem polskich miast, prezentując nowy materiał oraz swoje największe hity. Każdy koncert będzie wyjątkowym spektaklem audiowizualnym łączącym muzykę, światło, taniec i emocje.

Daty i miasta trasy „Światłocienie Tour 2025”:

02.10 – Kraków / Klub Studio

03.10 – Łódź / Klub Wytwórnia

04.10 – Gdańsk / Stary Maneż

11.10 – Warszawa / Klub Stodoła

16.10 – Wrocław / Centrum Koncertowe A2

19.10 – Poznań / Klub B17

23.10 – Katowice / P23

