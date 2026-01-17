CGM

Julia Wieniawa wystawiła na aukcji WOŚP „Nocowankę z Julią”. Cena błyskawicznie przekroczyła 50 tys. zł

Artystka postanowiła wesprzeć szczytny cel w niecodzienny sposób

2026.01.17

Jedna z aukcji wystawionych przez Julię Wieniawę w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kilka godzin osiągnęła zawrotną kwotę ponad 50 tysięcy złotych.

Znani wspierają 34. Finał WOŚP

Jak co roku, do internetowych aukcji WOŚP zaproszono osoby znane ze świata muzyki, filmu, sportu i życia publicznego. Tegoroczny finał odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a zebrane środki zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą.

Odzew na apel fundacji okazał się ogromny – na aukcjach pojawiły się wyjątkowe przedmioty i doświadczenia przekazane przez znane postacie, a jedną z najgłośniejszych propozycji przygotowała Julia Wieniawa.

„Nocowanka z Julią” – wyjątkowe doświadczenie dla fanów

Aukcja zatytułowana „Nocowanka z Julią” to niepowtarzalna okazja do spędzenia czasu z artystką w kameralnej atmosferze. W opisie aukcji Julia napisała:

„Zabiorę Ciebie i grupę Twoich znajomych (do 5 osób) na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza.”

W planie wydarzenia znalazły się m.in.:

  • wspólna kolacja

  • maraton filmowy

  • karaoke

  • zdrowe przekąski

  • poranne aeroby

Szczegóły aukcji WOŚP Julii Wieniawy

  • Liczba uczestników: zwycięzca + 4 osoby towarzyszące

  • Termin realizacji: do końca października 2026 roku (po wcześniejszym ustaleniu daty)

  • Miejsce: Warszawa / Mazowsze

  • Koszty dojazdu: po stronie zwycięzcy aukcji

Już w kilka godzin od startu licytacji cena przekroczyła 50 000 zł, co pokazuje ogromne zainteresowanie i siłę charytatywnych inicjatyw z udziałem artystki.

Julia Wieniawa i WOŚP – pomoc, która realnie działa

Zaangażowanie Julii Wieniawy w akcje charytatywne kolejny raz spotkało się z entuzjastycznym odzewem fanów. Aukcja „Nocowanka z Julią” stała się jedną z najbardziej medialnych propozycji tegorocznego finału i realnie przyczynia się do wsparcia dziecięcej służby zdrowia.

