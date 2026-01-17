Julia Wieniawa wystawiła na aukcji WOŚP „Nocowankę z Julią”. Cena błyskawicznie przekroczyła 50 tys. zł

Jedna z aukcji wystawionych przez Julię Wieniawę w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kilka godzin osiągnęła zawrotną kwotę ponad 50 tysięcy złotych.
Znani wspierają 34. Finał WOŚP
Jak co roku, do internetowych aukcji WOŚP zaproszono osoby znane ze świata muzyki, filmu, sportu i życia publicznego. Tegoroczny finał odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a zebrane środki zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą.
Odzew na apel fundacji okazał się ogromny – na aukcjach pojawiły się wyjątkowe przedmioty i doświadczenia przekazane przez znane postacie, a jedną z najgłośniejszych propozycji przygotowała Julia Wieniawa.
„Nocowanka z Julią” – wyjątkowe doświadczenie dla fanów
Aukcja zatytułowana „Nocowanka z Julią” to niepowtarzalna okazja do spędzenia czasu z artystką w kameralnej atmosferze. W opisie aukcji Julia napisała:
„Zabiorę Ciebie i grupę Twoich znajomych (do 5 osób) na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza.”
W planie wydarzenia znalazły się m.in.:
-
wspólna kolacja
-
maraton filmowy
-
karaoke
-
zdrowe przekąski
-
poranne aeroby
Szczegóły aukcji WOŚP Julii Wieniawy
-
Liczba uczestników: zwycięzca + 4 osoby towarzyszące
-
Termin realizacji: do końca października 2026 roku (po wcześniejszym ustaleniu daty)
-
Miejsce: Warszawa / Mazowsze
-
Koszty dojazdu: po stronie zwycięzcy aukcji
Już w kilka godzin od startu licytacji cena przekroczyła 50 000 zł, co pokazuje ogromne zainteresowanie i siłę charytatywnych inicjatyw z udziałem artystki.
Julia Wieniawa i WOŚP – pomoc, która realnie działa
Zaangażowanie Julii Wieniawy w akcje charytatywne kolejny raz spotkało się z entuzjastycznym odzewem fanów. Aukcja „Nocowanka z Julią” stała się jedną z najbardziej medialnych propozycji tegorocznego finału i realnie przyczynia się do wsparcia dziecięcej służby zdrowia.