Julia Wieniawa w bardzo odważnym klipie do „Skoków w bok”. Premiera albumu „Światłocienie”

2025.09.26

Julia Wieniawa prezentuje swój najnowszy utwór „Skoki w bok”, w którym bez kompromisów opowiada o współczesnych relacjach międzyludzkich. Piosenka to szczera refleksja nad powierzchownymi więziami, szybkim stylem życia i związkami traktowanymi jak „fast food” – chwilowymi, bez głębszego zaangażowania.

Teledysk pełen emocji i sensualności

Do singla powstał teledysk „Skoki w bok”, w którym artystka poprzez taniec i bliskość podkreśla napięcie emocjonalne utworu. Obraz przedstawia chwilowe zauroczenia i namiętność, które nie zawsze prowadzą do trwałych więzi. To wizualna metafora współczesnych związków – pełnych pasji, ale często pozbawionych stabilności.

 

„Światłocienie” – nowy album Julii Wieniawy

Nowa płyta Julii Wieniawy „Światłocienie” to intymna i wielowymiarowa opowieść, podzielona na dwie kontrastowe części:

Światło – delikatne, emocjonalne, pełne ciepła i nadziei (utwory: „Sobą tak”, „Kocham”),

Cienie – mocne, elektroniczne i bezpośrednie, z odważnym tekstem (utwory: „Od Nowa”, „U mnie”, „Nie będziemy tęsknić”).

Artystka ukazuje dwa oblicza – jasną stronę pełną wdzięczności i empatii oraz alter ego o imieniu Anastazja, które symbolizuje ciemniejsze doświadczenia, pożądanie i niepokój.

„Światłocienie Tour 2025” – jesienna trasa koncertowa

Jesienią Julia Wieniawa wyrusza w trasę koncertową „Światłocienie Tour 2025”, podczas której odwiedzi siedem polskich miast:

02.10 – Kraków / Klub Studio

03.10 – Łódź / Klub Wytwórnia

04.10 – Gdańsk / Stary Maneż

11.10 – Warszawa / Klub Stodoła

16.10 – Wrocław / Centrum Koncertowe A2

19.10 – Poznań / Klub B17

23.10 – Katowice / P23

Koncerty będą spektaklem łączącym muzykę, taniec, światło i emocjonalny przekaz. Publiczność usłyszy premierowe utwory z albumu oraz największe przeboje artystki.

