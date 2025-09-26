Julia Wieniawa w bardzo odważnym klipie do „Skoków w bok”. Premiera albumu „Światłocienie”

Teledysk pełen emocji i sensualności

Do singla powstał teledysk „Skoki w bok”, w którym artystka poprzez taniec i bliskość podkreśla napięcie emocjonalne utworu. Obraz przedstawia chwilowe zauroczenia i namiętność, które nie zawsze prowadzą do trwałych więzi. To wizualna metafora współczesnych związków – pełnych pasji, ale często pozbawionych stabilności.

„Światłocienie” – nowy album Julii Wieniawy

Nowa płyta Julii Wieniawy „Światłocienie” to intymna i wielowymiarowa opowieść, podzielona na dwie kontrastowe części:

Światło – delikatne, emocjonalne, pełne ciepła i nadziei (utwory: „Sobą tak”, „Kocham”),

Cienie – mocne, elektroniczne i bezpośrednie, z odważnym tekstem (utwory: „Od Nowa”, „U mnie”, „Nie będziemy tęsknić”).

Artystka ukazuje dwa oblicza – jasną stronę pełną wdzięczności i empatii oraz alter ego o imieniu Anastazja, które symbolizuje ciemniejsze doświadczenia, pożądanie i niepokój.