Julia Wieniawa w bardzo odważnym klipie do „Skoków w bok”. Premiera albumu „Światłocienie”

Julia Wieniawa prezentuje swój najnowszy utwór „Skoki w bok”, w którym bez kompromisów opowiada o współczesnych relacjach międzyludzkich. Piosenka to szczera refleksja nad powierzchownymi więziami, szybkim stylem życia i związkami traktowanymi jak „fast food” – chwilowymi, bez głębszego zaangażowania.
Teledysk pełen emocji i sensualności
Do singla powstał teledysk „Skoki w bok”, w którym artystka poprzez taniec i bliskość podkreśla napięcie emocjonalne utworu. Obraz przedstawia chwilowe zauroczenia i namiętność, które nie zawsze prowadzą do trwałych więzi. To wizualna metafora współczesnych związków – pełnych pasji, ale często pozbawionych stabilności.
„Światłocienie” – nowy album Julii Wieniawy
Nowa płyta Julii Wieniawy „Światłocienie” to intymna i wielowymiarowa opowieść, podzielona na dwie kontrastowe części:
Światło – delikatne, emocjonalne, pełne ciepła i nadziei (utwory: „Sobą tak”, „Kocham”),
Cienie – mocne, elektroniczne i bezpośrednie, z odważnym tekstem (utwory: „Od Nowa”, „U mnie”, „Nie będziemy tęsknić”).
Artystka ukazuje dwa oblicza – jasną stronę pełną wdzięczności i empatii oraz alter ego o imieniu Anastazja, które symbolizuje ciemniejsze doświadczenia, pożądanie i niepokój.
„Światłocienie Tour 2025” – jesienna trasa koncertowa
Jesienią Julia Wieniawa wyrusza w trasę koncertową „Światłocienie Tour 2025”, podczas której odwiedzi siedem polskich miast:
02.10 – Kraków / Klub Studio
03.10 – Łódź / Klub Wytwórnia
04.10 – Gdańsk / Stary Maneż
11.10 – Warszawa / Klub Stodoła
16.10 – Wrocław / Centrum Koncertowe A2
19.10 – Poznań / Klub B17
23.10 – Katowice / P23
Koncerty będą spektaklem łączącym muzykę, taniec, światło i emocjonalny przekaz. Publiczność usłyszy premierowe utwory z albumu oraz największe przeboje artystki.