Julia Wieniawa lepsza od sanah i Maty. „Światłocienie” debiutują na szczycie Olisu

ZPAV publikował notowanie najpopularniejszych albumu w Polsce w okresie 26 września – 2 października 2025 roku. Znakomity wynik odnotowała Julia Wieniawa ze swoim drugim albumem „Światłocienie”. Krążek zadebiutował na szczycie Olisu. Tym samym w minionym tygodniu album Julki sprzedawał się lepiej niż album Maty, zatytułowany „Złote piaski” i krążek sanah „Dwoje ludzieńków”. Wśród innych nowości w Top 10 znalazły się płyty Korteza oraz Olivii Dean.
Najnowsze TOP 30 notowania OLIS:
1. Julia Wieniawa – „Światłocienie” – NOWOŚĆ
2. Mata – „2039: ZŁOTE PIASKI” – w poprzednim notowaniu 2
3. sanah – „Dwoje ludzieńków” – w poprzednim notowaniu 6
4. KPop Demon Hunters Cast – „KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)” – w poprzednim notowaniu 5
5. Sobel – „NAPISZ JAK BĘDZIESZ” – w poprzednim notowaniu 7
6. sombr – „I Barely Know Her” – w poprzednim notowaniu 10
7. Kortez – „Bumerang” – NOWOŚĆ
8. Sabrina Carpenter – „Man’s Best Friend” – w poprzednim notowaniu 8
9. Olivia Dean – „The Art of Loving” – NOWOŚĆ
10. Billie Eilish – „HIT ME HARD AND SOFT” – w poprzednim notowaniu 11
11. AVI, Louis Villain – „Akademia Sztuk Pięknych” – w poprzednim notowaniu 15
12. sanah – „Kaprysy” – w poprzednim notowaniu 31
13. Robert Plant – „Saving Grace” – NOWOŚĆ
14. Stanisław Soyka – „Złota Kolekcja: Cud Niepamięci / Życie to krótki sen” – w poprzednim notowaniu 34
15. Doja Cat – „Vie” – NOWOŚĆ
16. Kukon – „Kraków, Marzec 2025” – NOWOŚĆ
17. Myslovitz – „Miłość w czasach popkultury” – w poprzednim notowaniu 22
18. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – „tylko haj. (ZORZA 2025)” – w poprzednim notowaniu 16
19. Otsochodzi – „TTHE GRIND” – w poprzednim notowaniu 20
20. Błażej Król – „Popiół” – NOWOŚĆ
21. Oki – „ERA47” – w poprzednim notowaniu 23
22. Mariah Carey – „Here For It All” – NOWOŚĆ
23. Kaśka Sochacka – „Ta druga” – w poprzednim notowaniu 24
24. Lady Gaga – „MAYHEM” – w poprzednim notowaniu 26
25. Ed Sheeran – „Play” – w poprzednim notowaniu 14
26. sanah – „Królowa dram” – w poprzednim notowaniu 50
27. Mata – „100 dni do matury” – w poprzednim notowaniu 21
28. Szpaku – „Atypowy” – w poprzednim notowaniu 39
29. Bedoes 2115, Lanek – „Opowieści z Doliny Smoków” – w poprzednim notowaniu 27
30. Avi – „Mały Książę” – w poprzednim notowaniu 30