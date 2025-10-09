Julia Wieniawa lepsza od sanah i Maty. „Światłocienie” debiutują na szczycie Olisu

Najnowsze TOP 30 notowania OLIS:

1. Julia Wieniawa – „Światłocienie” – NOWOŚĆ

2. Mata – „2039: ZŁOTE PIASKI” – w poprzednim notowaniu 2

3. sanah – „Dwoje ludzieńków” – w poprzednim notowaniu 6

4. KPop Demon Hunters Cast – „KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)” – w poprzednim notowaniu 5

5. Sobel – „NAPISZ JAK BĘDZIESZ” – w poprzednim notowaniu 7

6. sombr – „I Barely Know Her” – w poprzednim notowaniu 10

7. Kortez – „Bumerang” – NOWOŚĆ

8. Sabrina Carpenter – „Man’s Best Friend” – w poprzednim notowaniu 8

9. Olivia Dean – „The Art of Loving” – NOWOŚĆ

10. Billie Eilish – „HIT ME HARD AND SOFT” – w poprzednim notowaniu 11

11. AVI, Louis Villain – „Akademia Sztuk Pięknych” – w poprzednim notowaniu 15

12. sanah – „Kaprysy” – w poprzednim notowaniu 31

13. Robert Plant – „Saving Grace” – NOWOŚĆ

14. Stanisław Soyka – „Złota Kolekcja: Cud Niepamięci / Życie to krótki sen” – w poprzednim notowaniu 34

15. Doja Cat – „Vie” – NOWOŚĆ

16. Kukon – „Kraków, Marzec 2025” – NOWOŚĆ

17. Myslovitz – „Miłość w czasach popkultury” – w poprzednim notowaniu 22

18. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – „tylko haj. (ZORZA 2025)” – w poprzednim notowaniu 16

19. Otsochodzi – „TTHE GRIND” – w poprzednim notowaniu 20

20. Błażej Król – „Popiół” – NOWOŚĆ

21. Oki – „ERA47” – w poprzednim notowaniu 23

22. Mariah Carey – „Here For It All” – NOWOŚĆ

23. Kaśka Sochacka – „Ta druga” – w poprzednim notowaniu 24

24. Lady Gaga – „MAYHEM” – w poprzednim notowaniu 26

25. Ed Sheeran – „Play” – w poprzednim notowaniu 14

26. sanah – „Królowa dram” – w poprzednim notowaniu 50

27. Mata – „100 dni do matury” – w poprzednim notowaniu 21

28. Szpaku – „Atypowy” – w poprzednim notowaniu 39

29. Bedoes 2115, Lanek – „Opowieści z Doliny Smoków” – w poprzednim notowaniu 27

30. Avi – „Mały Książę” – w poprzednim notowaniu 30