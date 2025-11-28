CGM

Jongmen zatrzymany w Dubaju. Czeka go ekstradycja do Polski

Jongmen w rękach służb

2025.11.28

opublikował:

Jongmen zatrzymany w Dubaju. Czeka go ekstradycja do Polski

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Jongmen, został zatrzymany w Dubaju i ma zostać poddany procedurze ekstradycyjnej do Polski. 35‑latek od kilku lat mieszkał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jednocześnie był poszukiwany czerwoną notą Interpol.

Zarzuty wobec Jongmena

Raperowi zarzuca się udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Chociaż w przeszłości pojawiały się doniesienia o jego zaangażowaniu w środowisko związane z przestępczością narkotykową, sam Jongmen przyznawał, że jest świadomy toczącego się wobec niego śledztwa i spodziewa się ewentualnej ekstradycji w razie zatrzymania.

W sieci nie brakowało spekulacji dotyczących jego aktywności i wpływu sprawy na jego dalszą karierę muzyczną. Wielu fanów polskiego hip-hopu obserwuje sytuację z dużym zainteresowaniem, zastanawiając się, jakie konsekwencje prawne czekają artystę.

Procedura ekstradycyjna

Po zatrzymaniu w Dubaju Jongmen stanie przed procedurą ekstradycyjną. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostanie przekazany polskim władzom. W Polsce grozić mu mogą postawienie zarzutów karnych i możliwy proces sądowy. Sprawa Jongmena jest jedną z głośniejszych w polskim środowisku hip-hopowym w ostatnich latach i może mieć znaczenie precedensowe, pokazując, że służby międzynarodowe współpracują w sprawach artystów poszukiwanych za przestępstwa.

