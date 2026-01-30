CGM

Jongmen wyszedł na wolność. Raper szybko zapowiedział nową muzykę

Jongmen opuścił areszt po blisko dwóch miesiącach

2026.01.30

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Raper, który w ostatnim czasie był zatrzymany w Dubaju, odzyskał wolność i niemal natychmiast dał o sobie znać w mediach społecznościowych.

Zatrzymanie i wyjście na wolność

Jongmen został zatrzymany pod koniec listopada 2025 roku. Sprawa miała związek z międzynarodowym postępowaniem i możliwą ekstradycją do Polski. Przez kolejne tygodnie raper przebywał w areszcie, a jego sytuacja prawna pozostawała niejasna.

Po około dwóch miesiącach zapadła decyzja o zwolnieniu rapera.

Co dalej z Jongmenem?

Na ten moment nie wiadomo, gdzie dokładnie przebywa Jongmen po wyjściu na wolność ani jakie będą dalsze losy sprawy. Brakuje oficjalnych komunikatów dotyczących ewentualnych dalszych kroków prawnych.

Pierwszy zwiastun nowej muzyki

Na Instagramie Jongmena pojawił się film, w którym słyszmy nowy numer. Raper opatrzył film następujacym opisem:

„CENTRAL PRISON , B4 INTERPOL, Cela nr 5 Wracam! Napisałem kilka mocnych i pięknych kawałków! A jak forma u Was?”

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez JONGMEN (@jongmen_official)

