Jongmen oskarża oszusta: „Ja Cię szmaciarzu znajdę i Cię rozliczę po swojemu”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Jongmen zwrócił się do swoich fanów z apelem o pomoc. Na Instagramie opublikował nagrania, w których oskarża mężczyznę posługującego się nickiem @nofacenocase1984 o wyłudzanie pieniędzy. Według niego, podejrzana osoba miała deklarować, że jego córka choruje na raka i że sam cierpi na nowotwór – zarzuty, które zdaniem Jongmena, nie mają potwierdzenia w faktach.

Co konkretnie zarzuca Jongmen?

Według relacji rapera, mężczyzna miał „tworzyć urojenia wyssane z palca”, by wzbudzić litość i pozyskać pieniądze od internautów. Raper ujawnił możliwy ostatni znany adres podejrzanego – miało to być miasto Kalisz. Według Jongmena, mężczyzna przemieszcza się między Polską a Maltą.

Artysta zapowiedział, że planuje „rozliczyć go po swojemu” i zaoferował nagrodę za wskazanie jego aktualnego miejsca pobytu.

Reakcja rapera i środowiska hip-hopowego

W swoim emocjonalnym wpisie Jongmen powiedział: „Wyłudzałeś pieniądze od ludzi na córkę i raka, którego nigdy nie miałeś ani Ty, ani nikt z Twojej rodziny.”

Podkreślił, że tego rodzaju nadużycia uderzają w zaufanie społeczne, a środowisko hip-hopowe powinno stanowczo reagować na podobne zachowania.

Oszustwa „na raka” – problem, który powraca

Metoda wyłudzania pieniędzy poprzez deklarowanie nieistniejącej choroby nowotworowej pojawia się w Polsce regularnie. W jednym z wcześniejszych przypadków mężczyzna z Jawora oszukiwał swoją partnerkę, twierdząc, że choruje na raka i wyłudzając w ten sposób pieniądze. Za podobne przestępstwo grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Apel Jongmena i możliwe konsekwencje

Jongmen nie ukrywa, że zależy mu na ujawnieniu i ukaraniu oszusta. Jego apel do fanów ma pomóc w szybkim ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego i zakończeniu sprawy. Raper podkreśla, że nie można przechodzić obojętnie wobec osób, które żerują na ludzkiej empatii, wykorzystując tak poważną chorobę jak rak.