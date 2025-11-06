CGM

Jongmen nie wierzy w śmierć Pono. „Trzy godziny temu z nim pisałem”

Panowe planowali wspólny utwór

2025.11.06

opublikował:

Jongmen nie wierzy w śmierć Pono. „Trzy godziny temu z nim pisałem”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Wiadomość o śmierci Pono wstrząsnęła całą polską sceną hip-hopową. Wśród osób, które nie mogą pogodzić się z tą informacją, jest Jongmen, który publicznie przyznał, że jeszcze kilka godzin przed doniesieniami o tragedii rozmawiał z artystą.

Jongmen: „Nie wierzę, trzy godziny temu pisałem z Pono”

Jongmen opublikował w swoich mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym wyznał, że nie może uwierzyć w śmierć Pono.

„Trzy godziny temu pisałem z Tobą. Dzisiaj wysłałem Ci bit do numeru z Wilkiem. Szok…” – napisał raper.

Według Jongmena, Pono był pełen energii i planował wspólne muzyczne projekty. Informacja o jego śmierci jest dla niego ogromnym zaskoczeniem i ciosem.

Pono – legenda polskiego rapu

Pono (Rafał Poniedzielski) to jedna z najważniejszych postaci warszawskiego hip-hopu. Współtwórca legendarnej grupy ZIP Skład i autor wielu klasycznych kawałków, które na trwałe zapisały się w historii polskiego rapu. Jego charakterystyczny styl, autentyczność i lojalność wobec sceny uczyniły go wzorem dla młodszych pokoleń artystów.

Reakcje środowiska hip-hopowego

Wieść o śmierci Pono błyskawicznie obiegła internet. W mediach społecznościowych pojawiają się setki wpisów pełnych żalu, wspomnień i kondolencji od raperów oraz fanów. Wielu artystów podkreśla, że Pono był nie tylko świetnym muzykiem, ale też dobrym człowiekiem, zawsze gotowym do współpracy.

Tagi


Popularne newsy

Pono nie żyje
NEWS

Pono nie żyje

Pono nagrał numer z warszawskim raperem. „To chyba ostatnią rzecz jaką nagrał”
NEWS

Pono nagrał numer z warszawskim raperem. „To chyba ostatnią rzecz jaką nagrał”

Kayah wspiera Ukrainę ale gra z prorosyjskim Goranem Bregoviciem. „Jemu jest wszystko jedno, gdzie gra, bo traktuje muzykę jako biznes”
NEWS

Kayah wspiera Ukrainę ale gra z prorosyjskim Goranem Bregoviciem. „Jemu jest wszystko jedno, gdzie gra, bo traktuje muzykę jako biznes”

Ruszył preorder powieści Sokoła. Zainteresowanie było tak duże, że padły serwery
NEWS

Ruszył preorder powieści Sokoła. Zainteresowanie było tak duże, że padły serwery

Wiemy o co chodzi z Sokołem i świętami w październiku. Będziecie zaskoczeni. A może i nie!
NEWS

Wiemy o co chodzi z Sokołem i świętami w październiku. Będziecie zaskoczeni. A może i nie!

Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji
NEWS

Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji

34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ma beef z 50 Centem
NEWS

34-latek z rapową przeszłością został burmistrzem Nowego Yorku. I już ma beef z 50 Centem

Polecane

CGM
Pono nagrał numer z warszawskim raperem. „To chyba ostatnią rzecz jaką nagrał”

Pono nagrał numer z warszawskim raperem. „To chyba ostatnią rzec ...

Do utworu nakręcono także ujęcia do teledysku

4 godziny temu

CGM
Pono nie żyje

Pono nie żyje

Wielka strata dla polskiego rapu

7 godzin temu

CGM
Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji

Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji

Gest, który zaskoczył fanów rapu

12 godzin temu

CGM
Sprawa o ojcostwo przeciwko Jay’owi-Z ostatecznie rozwiązana

Sprawa o ojcostwo przeciwko Jay’owi-Z ostatecznie rozwiązana

Rymir chciał tylko poznać prawdę

13 godzin temu

CGM
Ciało influencerki znaleziono w hotelowej łazience – raper zatrzymany

Ciało influencerki znaleziono w hotelowej łazience – raper zatrz ...

Tajemnicza śmierć tajwańskiej influencerki

14 godzin temu

CGM
Wini zagrał w hitowym serialu Netflixa

Wini zagrał w hitowym serialu Netflixa

Wini w roli kierownika Juvex w serialu "Heweliusz"

14 godzin temu