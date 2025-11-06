Jongmen nie wierzy w śmierć Pono. „Trzy godziny temu z nim pisałem”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Wiadomość o śmierci Pono wstrząsnęła całą polską sceną hip-hopową. Wśród osób, które nie mogą pogodzić się z tą informacją, jest Jongmen, który publicznie przyznał, że jeszcze kilka godzin przed doniesieniami o tragedii rozmawiał z artystą.

Jongmen: „Nie wierzę, trzy godziny temu pisałem z Pono”

Jongmen opublikował w swoich mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym wyznał, że nie może uwierzyć w śmierć Pono.

„Trzy godziny temu pisałem z Tobą. Dzisiaj wysłałem Ci bit do numeru z Wilkiem. Szok…” – napisał raper.

Według Jongmena, Pono był pełen energii i planował wspólne muzyczne projekty. Informacja o jego śmierci jest dla niego ogromnym zaskoczeniem i ciosem.

Pono – legenda polskiego rapu

Pono (Rafał Poniedzielski) to jedna z najważniejszych postaci warszawskiego hip-hopu. Współtwórca legendarnej grupy ZIP Skład i autor wielu klasycznych kawałków, które na trwałe zapisały się w historii polskiego rapu. Jego charakterystyczny styl, autentyczność i lojalność wobec sceny uczyniły go wzorem dla młodszych pokoleń artystów.

Reakcje środowiska hip-hopowego

Wieść o śmierci Pono błyskawicznie obiegła internet. W mediach społecznościowych pojawiają się setki wpisów pełnych żalu, wspomnień i kondolencji od raperów oraz fanów. Wielu artystów podkreśla, że Pono był nie tylko świetnym muzykiem, ale też dobrym człowiekiem, zawsze gotowym do współpracy.