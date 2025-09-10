Jimmy* wydaje album „Niebo nie jest limitem”

fot. mat. pras.

Raper i autor tekstów Jimmy* wydał długo zapowiadany album „NIEBO NIE JEST LIMITEM”, będący esencją jego muzycznego i osobistego rozwoju. Za produkcję w całości odpowiada Zzzipper, a na trackliście znalazło się 11 utworów, z czego aż 7 ukazało się wcześniej jako single promujące projekt.

Na płycie gościnnie pojawili się Cheatz, Fekir, Kosjusz, Bobin, Omar Santana z Włoch, Antoś i Kezu, tworząc wielobarwną paletę emocji i stylów – od agresywnego trapu po intymne przemyślenia.

– Ten album to mój motywacyjny manifest. Nawet niebo to nie limit. To też płyta o lojalności, o ambicji, o tym, że nikt nie zrobi za ciebie roboty – mówi Jimmy*.

Autentyczność, energia i różnorodny rap bez filtrów

Jimmy* to niezależny raper, wokalista i autor tekstów z Warszawy, wcześniej znany jako JimmyTheHood. W jego twórczości wyraźnie słychać nacisk na autentyczność, etykę pracy i lojalność. Łączy agresywne delivery z osobistymi refleksjami, nie bojąc się eksperymentów brzmieniowych i emocjonalnych twistów.