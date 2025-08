„Jestem naprawdę zajęty (kręcę skręty), po prostu nie chciałem żyć w nędzy” – Kizo, Kaz Bałagane i Young Igi we wspólnym kawałku

fot. mat. pras.

Kizo serwuje swoim fanom nowy numer „SUV Boomer” – mocny, bezpośredni, o szybkim życiu, pieniądzach i imprezach. Do kawałka zaprosił dwóch dużych graczy sceny: Kaza Bałagane i Young Igiego.

Refren od razu wpada w ucho: „Czarny SUV Bimer, a w nim Boomer”, a cały numer to miks rapowego luzu, mocnych wersów i życia w biegu. Kizo, jak zawsze, celnie opisuje swoją codzienność – między trasami, a kolejnymi sukcesami.

Dla fanów nowoczesnego rapu

Za produkcję muzyczną odpowiada BeMelo, który po raz kolejny udowadnia, że potrafi zrobić bit idealnie skrojony pod dany klimat.

„SUV Boomer” to kawałek, który na pewno trafi do fanów mocnego, nowoczesnego rapu. Numer jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.