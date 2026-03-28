Jessie Ware kusi i czaruje w piosence „Automatic”

To już trzeci singiel zapowiadający album „Superbloom”

2026.03.28

Jessie Ware kusi i czaruje w piosence „Automatic”

To już trzeci singiel zapowiadający album „Superbloom”, który ukaże się 17 kwietnia. Utwór otwiera głos wielokrotnie nagradzanego aktora Colman Domingo.

„Automatic” pokazuje Jessie Ware w jej najbardziej magnetycznym wydaniu – pewną siebie, zmysłową i w pełni świadomą swojej siły. Utwór zyskuje dodatkowy wymiar dzięki wyrazistemu występowi Colmana Domingo: „Czy zdajesz sobie sprawę z tego, kogo masz przed sobą? Masz idealną kobietę”. Ta przewrotna refleksja nad pożądaniem, oddaniem i kobiecą boskością została podana z charakterystycznym dla Ware przymrużeniem oka.

Intymny i filmowy świat „Superbloom”

Nowa piosenka odsłania kolejne elementy bogatego, filmowego świata albumu, zbudowanego wokół przyjemności, intymności i samoświadomości. O ile wcześniejsze utwory były flirtem z eskapizmem, o tyle album jako całość skupia się na cielesności, obecności i relacjach – pełen dotyku oraz cichej siły wynikającej z pewności siebie.

Jessie Ware o tworzeniu „Automatic”

„To pierwszy numer, przy którym naprawdę poczułam, że łączę na tej płycie świat muzyki tanecznej i soulu – napisałam go z Kamille, Karmą Kidem i Bazem. Karma miał świetny groove i wszystko od razu zaskoczyło. Z Kamille nie mogłyśmy przestać pisać – wszystko płynęło bardzo naturalnie. To chyba najbardziej w nim lubię – brzmi lekko i pasuje do każdej przestrzeni” – mówi Jessie Ware.

Na początku artystka sama śpiewała intro, ale chciała dodać bardziej zmysłowy głos:

„Wiedziałam, że Colman Domingo będzie idealny! Wchodzi jako taki ‘głos bogów miłości’. Pamiętam, że byłam na sesji nagraniowej smyczków, kiedy wpadłam na pomysł, żeby go zaprosić. Od razu się zgodził i wysłał nagranie w ciągu godziny”.

Album „Superbloom” – muzyka na własnych zasadach

Na całym albumie Jessie Ware rozwija swój język muzyczny, czerpiąc z ciepła soulu lat 70. i pulsującej energii disco. „Superbloom” cechuje klarowność wizji – artystka eksploruje fantazję, definiując ją na własnych zasadach.

Album ukaże się 17 kwietnia i będzie dostępny w formatach CD i LP. 13 listopada Jessie Ware wystąpi jako headlinerka festiwalu Inside Seaside.

Till Lindemann wraca z solowym singlem. Teledysk do „Es brennt…" tylko dla dorosłych

Till Lindemann wraca z solowym singlem. Teledysk do „Es brennt…& ...

Igor Herbut wraca z nowym singlem. „Tak ma być" zapowiada album „Żeremie"

Igor Herbut wraca z nowym singlem. „Tak ma być” zapowiada album „Żerem ...

Wiraszko i Natalia Muianga prezentują „Najprościej" – wzruszający duet o miłości

Wiraszko i Natalia Muianga prezentują „Najprościej” – wzruszając ...

Kim Kardashian zawarła z Rayem J tajemne porozumienie w sprawie ich sekstaśmy. Muzyk dostał od swojej eks miliony dolarów

Kim Kardashian zawarła z Rayem J tajemne porozumienie w sprawie ich se ...

RÓW BABICZE i Oskar83 w nowym singlu francisa „BERLIN2026"

RÓW BABICZE i Oskar83 w nowym singlu francisa „BERLIN2026”

„Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie!" – ten występ „Must Be The Music" poruszył Natalię Szroeder do łez

„Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie!” – ten występ „ ...

