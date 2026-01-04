CGM

Jennifer Lopez odpowiada krytykom: „Gdybyś miał taki tyłek, też chodziłbyś nago"

Fani stają murem za JLO

2026.01.04

Jennifer Lopez odpowiada krytykom: „Gdybyś miał taki tyłek, też chodziłbyś nago”

Jennifer Lopez po raz kolejny udowodniła, że nie zamierza przejmować się złośliwymi komentarzami na swój temat. Podczas jednego z koncertów w ramach rezydentury w Las Vegas artystka wprost odniosła się do zarzutów internautów, którzy twierdzą, że jej sceniczne stylizacje są „niestosowne do wieku”.

Rezydentura Jennifer Lopez w Las Vegas

Pod koniec 2025 roku Jennifer Lopez rozpoczęła trzymiesięczną rezydenturę w prestiżowym Colosseum w Caesars Palace. Podczas koncertu inauguracyjnego zaprezentowała serię charakterystycznych dla siebie, odważnych i skąpych kreacji. Gwiazda od lat słynie z perfekcyjnej sylwetki i nie ukrywa, że lubi ją eksponować – również na scenie.

„Dlaczego ona zawsze jest naga?” – J.Lo reaguje ze sceny

W trakcie jednego z występów wokalistka postanowiła skomentować krążące w sieci opinie, według których „w jej wieku nie wypada” nosić tak odważnych strojów. Jennifer Lopez przyznała, że tego typu komentarze ją bawią, a następnie wypaliła krótką, ale dosadną ripostę:

„Gdybyś miał taki tyłek, też chodziłbyś nago”.

Słowa artystki wywołały salwy śmiechu i aplauz publiczności, a nagranie z tego momentu błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

Fani stają murem za Jennifer Lopez

Reakcje fanów były jednoznaczne. Internauci masowo przyklasnęli 56-letniej gwieździe, podkreślając jej pewność siebie, autentyczność i imponującą formę. W komentarzach pojawiły się głosy, że Jennifer Lopez ma pełne prawo być dumna ze swojego ciała i manifestować to na scenie. Wielu fanów zwraca również uwagę, że artystka występuje w scenicznych kostiumach, a nie w codziennym życiu, co czyni zarzuty krytyków całkowicie nietrafionymi.

