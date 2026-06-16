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Jedną z ulic w Nowym Jorku nazwano na cześć Jimmy’ego Hendrixa

„Jimi Hendrix Way” w sercu Greenwich Village

2026.06.16

opublikował:

JimiHendrix1500

foto: mat. pras.

Nowy Jork uhonorował jedną ze swoich największych legend muzycznych. Fragment ulicy W. 8th Street w dzielnicy Greenwich Village otrzymał nową nazwę: „Jimi Hendrix Way”, oddając hołd jednemu z najbardziej wpływowych gitarzystów w historii muzyki rockowej.

Uroczystość odsłonięcia odbyła się 10 czerwca 2026 roku i przyciągnęła zarówno przedstawicieli świata muzyki, jak i rodzinę artysty.

„Jimi Hendrix Way” w sercu Greenwich Village

Nowo nazwana ulica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca szczególnie ważnego w historii muzyki — legendarnego studia Electric Lady Studios, które Jimi Hendrix zlecił budować jeszcze w 1968 roku.

To właśnie ten obszar Greenwich Village od dekad pozostaje jednym z najważniejszych punktów na muzycznej mapie Nowego Jorku, łącząc historię rocka, bluesa i nowojorskiej sceny artystycznej.

Wieloletnia petycja i hołd dla legendy

Jak ujawniono podczas ceremonii, starania o upamiętnienie Hendrixa w przestrzeni miejskiej trwały ponad pół wieku. Rodzina muzyka rozpoczęła działania już krótko po jego śmierci w 1970 roku.

Siostra artysty, Janie Hendrix, podkreśliła, że inicjatywa była wielokrotnie podejmowana na przestrzeni lat — od petycji po próby umieszczenia wizerunku gitarzysty na znaczkach pocztowych. Dopiero teraz projekt udało się doprowadzić do końca.

Gwiazdy na ceremonii odsłonięcia

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.:

  • Steven Van Zandt
  • Eddie Kramer – wieloletni inżynier i producent Hendrixa
  • Janie Hendrix – siostra muzyka

Ceremonia miała również dodatkowy wymiar symboliczny — zapoczątkowała współpracę pomiędzy Electric Lady Studios a fundacją edukacyjną TeachRock, której celem jest popularyzacja edukacji muzycznej.

Dziedzictwo Jimiego Hendrixa wciąż żywe

Jimi Hendrix pozostaje jednym z najważniejszych artystów XX wieku, a jego wpływ na rozwój muzyki gitarowej jest niepodważalny.

Studio Electric Lady, które powstało z jego inicjatywy, do dziś funkcjonuje jako jedno z najbardziej prestiżowych miejsc nagraniowych na świecie, goszcząc kolejne pokolenia artystów.

Nazwanie ulicy jego imieniem to kolejny element budowania trwałego dziedzictwa muzyka w przestrzeni miejskiej Nowego Jorku.

Symboliczne znaczenie nowej nazwy ulicy

„Jimi Hendrix Way” to nie tylko gest upamiętnienia, ale również przypomnienie o roli Greenwich Village jako miejsca narodzin wielu przełomowych ruchów muzycznych i kulturowych.

Nowa nazwa ulicy wzmacnia tożsamość dzielnicy jako przestrzeni kreatywności, wolności artystycznej i historii rocka.

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