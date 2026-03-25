Jay-Z ogłasza trzeci koncert na Yankee Stadium. „Extra Innings” odpowiada na ogromny popyt

Jay-Z rozszerza serię koncertów w Nowym Jorku, ogłaszając dodatkowy występ pod nazwą „Extra Innings” na legendarnym stadionie New York Yankees. Będzie to trzeci koncert w ramach wyjątkowego cyklu, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów.
„Unprecedented demand” – bilety wyprzedane w kilka minut
Nowy koncert został dodany po błyskawicznym wyprzedaniu dwóch wcześniejszych wydarzeń. Organizatorzy podkreślają, że decyzja o dodatkowej dacie była odpowiedzią na „bezprecedensowy popyt” ze strony publiczności.
Bilety na show „Extra Innings” trafiły do sprzedaży 24 marca i – podobnie jak poprzednie – rozchodzą się w błyskawicznym tempie.
Trzy koncerty, trzy wyjątkowe wieczory
Seria występów obejmuje trzy daty:
- 10 lipca – „Jay-Z 30”
- 11 lipca – „Jay-Z 25”
- 12 lipca – „Jay-Z Extra Innings”
Jay-Z przygotował koncerty jako muzyczne święto swoich kultowych albumów:
- „Reasonable Doubt”
- „The Blueprint”
Wydarzenia mają również charakter jubileuszowy, celebrując lata twórczości artysty i jego wpływ na historię hip-hopu.
Roc Nation i wielkie produkcje na stadionie
Za organizację wydarzenia odpowiada Roc Nation, którą Jay-Z współtworzy. Firma od lat współpracuje z NFL przy dużych widowiskach muzycznych, w tym Super Bowl halftime show.
Powrót na scenę po latach
Choć Jay-Z sporadycznie pojawia się na scenie, jego pełnowymiarowe koncerty są rzadkością. Ostatni duży występ headlinerski miał miejsce w 2019 roku, co sprawia, że nadchodzące show w Nowym Jorku mają szczególny charakter.