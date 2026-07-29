Jared Leto przerywa milczenie po zarzach o molestowanie nieletnich przedstawionych w dokumencie BBC

fot. P. Tarasewicz

Jared Leto po raz pierwszy publicznie odniósł się do oskarżeń o przemoc seksualną, które zostały przedstawione w najnowszym dokumencie BBC. Produkcja wywołała szeroką dyskusję w mediach na całym świecie, ponieważ zawiera relacje dziesięciu kobiet opisujących rzekome wydarzenia z lat 2002–2016. Aktor i wokalista zespołu 30 Seconds to Mars zdecydowanie zaprzecza wszystkim zarzutom i podkreśla, że nigdy nie dopuścił się takich czynów.

Dokument BBC przedstawia relacje dziesięciu kobiet

Film dokumentalny zatytułowany „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” opiera się na świadectwach kobiet, które twierdzą, że padły ofiarą niewłaściwych zachowań ze strony aktora. Dziewięć z dziesięciu bohaterek zdecydowało się po raz pierwszy publicznie opowiedzieć o swoich doświadczeniach.

Według twórców dokumentu opisywane sytuacje miały mieć miejsce na przestrzeni kilkunastu lat – od 2002 do 2016 roku. W tym czasie Jared Leto był już rozpoznawalnym aktorem i muzykiem, mającym ponad 30, a później ponad 40 lat.

Szczególnie duże emocje wzbudziły relacje kobiet, które twierdzą, że w chwili opisywanych wydarzeń były niepełnoletnie. Najmłodsza z bohaterek filmu miała mieć wówczas 14 lat.

Jared Leto odpowiada: „Nigdy w życiu nie molestowałem nikogo seksualnie”

Po publikacji dokumentu Jared Leto zdecydował się zabrać głos. W rozmowie z amerykańskim serwisem Page Six stanowczo odrzucił wszystkie oskarżenia.

– Nigdy w życiu nie molestowałem nikogo seksualnie – powiedział aktor.

54-letni artysta podkreślił również, że zarzuty przedstawione w filmie są – jak to określił – „absolutnie i całkowicie fałszywe”. Było to jego pierwsze publiczne odniesienie się do sprawy od czasu premiery dokumentu.

Jakie zarzuty pojawiają się w filmie?

W dokumencie występują kobiety posługujące się pseudonimami „Isabel”, „Clara”, „Alex” oraz „Etta”. Każda z nich opisuje inne wydarzenia, które miały mieć miejsce na różnych etapach kariery Jareda Leto.

Według relacji „Isabel” miała ona 17 lat, gdy doszło do rzekomego napastowania seksualnego w łazience jednego z moteli.

„Clara” twierdzi natomiast, że w wieku 17 lat weszła z aktorem w relację seksualną. W swojej relacji wspomina również rozmowę dotyczącą wieku przyzwolenia na kontakty seksualne. Według jej słów Leto miał bagatelizować znaczenie obowiązujących przepisów.

Kobieta występująca pod pseudonimem „Alex” oskarża aktora o kierowanie wobec niej gróźb podczas spotkania w pokoju hotelowym, gdy miała 19 lat.

Z kolei „Etta” twierdzi, że jako 16-latka miała prowadzić z Jaredem Leto liczne rozmowy o charakterze erotycznym, a aktor miał proponować jej kontakty seksualne.

W filmie znalazła się także relacja kobiety, która wspomina wydarzenie z okresu, gdy miała 14 lat. Według jej słów podczas rozdawania autografów Leto miał skierować pod jej adresem komentarz o podtekście seksualnym dotyczący jej wyglądu.

Na razie są to oskarżenia przedstawione w dokumencie

Warto podkreślić, że informacje przedstawione w produkcji BBC opierają się na relacjach kobiet występujących w filmie. Jared Leto stanowczo zaprzecza wszystkim oskarżeniom i utrzymuje, że nigdy nie dopuścił się opisanych zachowań.

Do tej pory nie poinformowano o postawieniu aktorowi zarzutów karnych w związku z wydarzeniami przedstawionymi w dokumencie. Sprawa pozostaje przedmiotem zainteresowania mediów i opinii publicznej.

Sprawa odbiła się szerokim echem

Premiera dokumentu BBC wywołała falę komentarzy zarówno w mediach, jak i w mediach społecznościowych. Dyskusja dotyczy nie tylko samych zarzutów wobec Jareda Leto, ale również odpowiedzialności osób publicznych oraz sposobu przedstawiania podobnych historii w produkcjach dokumentalnych.

Na razie stanowiska obu stron pozostają jednoznaczne. Kobiety występujące w filmie podtrzymują swoje relacje, natomiast Jared Leto kategorycznie zaprzecza wszystkim oskarżeniom i określa je jako całkowicie niezgodne z prawdą.