James Hetfield z Metalliki oświadczył się podczas nurkowania z rekinami

James Hetfield zaskoczył swoją partnerkę, Adriana Gillett, podczas nurkowania z rekinami wielorybimi, oświadczając się pod wodą. Na oficjalnym profilu Metalliki w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie z momentu propozycji z napisem: „Adriana Gillett, czy wyjdziesz za mnie?” podpisane prostym: „Ona powiedziała tak!”.

Gillett podzieliła się fotografią również na swoim Instagramie, opisując doświadczenie jako „najlepszą niespodziankę urodzinową” i dodając, że było to „najbardziej wyjątkowe, romantyczne i niepowtarzalne oświadczyny, jakie mogłaby sobie wymarzyć zodiakalna ryba”. Para podkreśliła swoją wdzięczność i miłość, podsumowując: „W morzu pełnym ryb, złapaliśmy siebie nawzajem. Dziękuję Bogu za to, że nas połączył”.

Przeszłość Hetfielda i rodzina

Hetfield wcześniej rozwiódł się z Francescą, z którą był żonaty przez 25 lat. Rozwód został ogłoszony w 2022 roku, po 30 latach „wzlotów i upadków”, a para pozostała w kontakcie w sprawach wychowania dzieci: Cali (27 lat), Marcelli (24 lata) i Castora (25 lat).

Plany Metalliki – Las Vegas i trasa europejska

Metallica ogłosiła swoją rezydencję w Las Vegas w Sphere, początkowo planując osiem koncertów w październiku 2026, a następnie rozszerzając liczbę występów do 24. Każdy koncert w ramach pakietów dwudniowych będzie miał unikalny repertuar bez powtarzania utworów, podobnie jak podczas M72 World Tour.

Zanim jednak zespół zagra w Las Vegas, wyruszy na trasę po Wielkiej Brytanii i Europie, w tym dwie noce w London Stadium w lipcu oraz występy w Dublinie, Glasgow i Cardiff.