James Hetfield z Metalliki oświadczył się podczas nurkowania z rekinami

Romantyczne oświadczyny Adriany Gillett

2026.03.17

opublikował:

James Hetfield zaskoczył swoją partnerkę, Adriana Gillett, podczas nurkowania z rekinami wielorybimi, oświadczając się pod wodą. Na oficjalnym profilu Metalliki w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie z momentu propozycji z napisem: „Adriana Gillett, czy wyjdziesz za mnie?” podpisane prostym: „Ona powiedziała tak!”.

Gillett podzieliła się fotografią również na swoim Instagramie, opisując doświadczenie jako „najlepszą niespodziankę urodzinową” i dodając, że było to „najbardziej wyjątkowe, romantyczne i niepowtarzalne oświadczyny, jakie mogłaby sobie wymarzyć zodiakalna ryba”. Para podkreśliła swoją wdzięczność i miłość, podsumowując: „W morzu pełnym ryb, złapaliśmy siebie nawzajem. Dziękuję Bogu za to, że nas połączył”.

Przeszłość Hetfielda i rodzina

Hetfield wcześniej rozwiódł się z Francescą, z którą był żonaty przez 25 lat. Rozwód został ogłoszony w 2022 roku, po 30 latach „wzlotów i upadków”, a para pozostała w kontakcie w sprawach wychowania dzieci: Cali (27 lat), Marcelli (24 lata) i Castora (25 lat).

Plany Metalliki – Las Vegas i trasa europejska

Metallica ogłosiła swoją rezydencję w Las Vegas w Sphere, początkowo planując osiem koncertów w październiku 2026, a następnie rozszerzając liczbę występów do 24. Każdy koncert w ramach pakietów dwudniowych będzie miał unikalny repertuar bez powtarzania utworów, podobnie jak podczas M72 World Tour.

Zanim jednak zespół zagra w Las Vegas, wyruszy na trasę po Wielkiej Brytanii i Europie, w tym dwie noce w London Stadium w lipcu oraz występy w Dublinie, Glasgow i Cardiff.

25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultowego albumu koncertem w Poznaniu

Album, który zmienił polski rap

54 minuty temu

Molesta Ewenement zaprasza na 30. urodziny. Legenda polskiego rapu z wyjątkowym koncertem w Warszawie

Trzy dekady polskiego rapu na jednym koncercie

1 godzinę temu

Nie żyje mama Jacka White’a. Muzyk podzielił się wzruszającym wpisem 

"Gills uwielbiała dobre polskie jedzenie"

2 godziny temu

Tak wyglądał finał trzeciej odsłony „Zgłowy Tour” Krzyśka Zalewskiego na Torwarze

Zobaczcie nasze zdjęcia z koncertu Zalewa w Warszawie

3 godziny temu

Hooverphonic – „The Magnificent Tree” – Filharmonia Bałtycka – Gdańsk (Foto: K. Makurat)

Beligjska grupa zagrała w Gdańsku swój kultory album

4 godziny temu

Rekordowa trasa Shakiry będzie miała spektakularny finał na stadionie przygotowany specjalnie na tę okazję

Shakira zapowiada spektakularne zakończenie rekordowej trasy koncertowej w Hiszpanii

4 godziny temu