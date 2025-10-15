„Jak teraz ruch** do jego płyt” – Mes w dość dziwny sposób reaguje na śmierć D’Angelo

fot. Paweł Zanio

Reakcja Mesa na śmierć D’Angelo wywołuje poruszenie. „Dosyć osobliwa i niesmaczna”

Śmierć legendarnego wokalisty D’Angelo wstrząsnęła światem muzyki. Artysta znany z takich hitów jak Brown Sugar czy Untitled (How Does It Feel) zmarł w wieku 51 lat po walce z rakiem trzustki. Wiele gwiazd oddało mu hołd w sieci, jednak reakcja polskiego rapera Ten Typ Mes wzbudziła mieszane uczucia.

Kontrowersyjny wpis Mesa po śmierci D’Angelo

Zamiast klasycznego wpisu z kondolencjami, Mes zamieścił na swoich mediach społecznościowych emocjonalny, ale jednocześnie bardzo osobliwy post. Napisał:

„Ka, D’Angelo nie żyje?!??? No i teraz jak ruch** do jego płyt. Wzruszając się?! Ungh! Ungh.. aaa… chlip.. chliiipp.”

Wielu fanów i obserwatorów uznało tę reakcję za nietaktowną. Część komentujących stwierdziła, że artysta nie potrafił zachować powagi w chwili, gdy środowisko muzyczne pogrążone było w żałobie.

Internauci krytykują zachowanie rapera

Choć Mes znany jest z bezkompromisowego stylu i poczucia humoru, tym razem granica została – zdaniem wielu – przekroczona. W komentarzach pojawiły się zarzuty o brak szacunku wobec zmarłego artysty. Inni bronili rapera, tłumacząc jego zachowanie szokiem i spontanicznością.

Kim był D’Angelo? Ikona neo-soulu i inspiracja dla wielu artystów

D’Angelo był jednym z najważniejszych przedstawicieli nurtu neo-soul. Zdobył cztery nagrody Grammy, współpracował m.in. z Jay-Z, Snoop Doggiem i Q-Tipem. Jego muzyka miała ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów, także tych z Polski.