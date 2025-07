Jak brzmi Oasis w 2025 r.?

fot. mat. pras.

Po 16 latach Oasis wrócili na scenę. Póki co grupa zalicza triumfalne tournée po Wyspach, ale do końca listopada da 41 koncertów na pięciu kontynentach. Bilety naturalnie rozeszły się na pniu, więc zobaczenie grupy na żywo nie jest proste. Oczywiście po cichu liczymy na to, że w przyszłym roku Oasis nadal będą koncertować i być może zawitają nawet do Polski. Póki co pozostaje nam słuchanie koncertowych singli, które pokazują, w jakiej formie jest reaktywowane Oasis.

Dwa tygodnie temu grupa udostępniła „Slide Away” z Cardiff. Nagranie pochodziło z pierwszego występu po powrocie na scenę. Dziś dostajemy kolejny koncertowy singiel – „Cigarettes & Alcohol” zarejestrowane 11 lipca, czyli podczas pierwszego z pięciu koncertów grupy w rodzinnym mieście. Czy to znaczy, że z doczekamy się koncertowego albumu z trasy „Live 25”? Póki co nikt nic na ten temat nie mówi, ale wydaje się to dość prawdopodobne.

Oasis szykują edycję specjalną „(What’s The Story) Morning Glory?”

Skoro jesteśmy przy wydawnictwach Oasis – warto przypomnieć, że 3 października ukaże się specjalna edycja „(What’s The Story) Morning Glory?” z okazji 30-lecia wydania oryginału. Jako bonusy fani znajdą pięć klasycznych utworów w wersjach unplugged – „Cast No Shadow”, „Morning Glory”, „Wonderwall”, „Champagne Supernova” oraz „Acquiesce”, którego można już posłuchać na platformach streamingowych.

A tutaj wspomniane „Slide Away”: