Jack White sprzedaje część praw do swojej muzyki. Umowa z Sony Music obejmuje prawa do płyt The White Stripes, The Raconteurs oraz The Dead Weather

Część dorobku artysty trafia do Sony Music

Według doniesień Jack White zdecydował się sprzedać część swojego bogatego katalogu muzycznego wytwórni Sony Music. Transakcja, której szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, obejmuje prawa do twórczości artysty zarówno z solowej kariery, jak i z zespołów The White Stripes, The Raconteurs oraz The Dead Weather.

Źródła podają, że umowa została sfinalizowana latem tego roku. Co istotne, sprzedaż nie obejmuje przyszłych nagrań White’a – dotyczy jedynie części jego dotychczasowego dorobku. Ani Sony, ani sam artysta nie skomentowali jeszcze oficjalnie sprawy.

Jack White i jego relacje z Sony Music

Współpraca Jacka White’a z Sony nie jest nowa – sięga roku 2012, kiedy to jego wytwórnia Third Man Records nawiązała partnerstwo z gigantem fonograficznym. Było to niedługo po rozwiązaniu The White Stripes, jednego z najważniejszych projektów w karierze muzyka.

Trend sprzedaży katalogów muzycznych

Jack White dołącza do rosnącej grupy artystów, którzy sprzedają swoje prawa muzyczne dużym wytwórniom lub funduszom inwestycyjnym. W ostatnich latach głośno było o transakcjach takich gwiazd jak Bruce Springsteen (500 mln dolarów), Bob Dylan, Stevie Nicks, Neil Young, a także zespołów Pink Floyd, Queen czy KISS.

Niedawno także Slipknot sprzedał swój katalog firmie HarbourView Equity Partners za 120 mln dolarów.

Jack White kontra Donald Trump

Równolegle z doniesieniami o sprzedaży katalogu, Jack White znalazł się w medialnym sporze z Donaldem Trumpem. Muzyk skrytykował wystrój Białego Domu za czasów byłego prezydenta, określając go jako „wulgarny, złocony i kiczowaty”. Nazwał też Trumpa „hańbą w historii Ameryki”.

Na jego słowa zareagował Steven Cheung, dyrektor ds. komunikacji Białego Domu, nazywając White’a „przebrzmiałym nieudacznikiem”. Artysta szybko odpowiedział, zarzucając administracji skupianie się na atakach personalnych zamiast na realnych problemach, takich jak konflikty w Sudanie, Gazie czy Demokratycznej Republice Konga.

Jack White i technologia – niechętny właściciel telefonu

Ciekawostką pozostaje fakt, że dopiero w lipcu 2025 roku, w dniu swoich 50. urodzin, Jack White stał się „niechętnym właścicielem telefonu komórkowego”. Wcześniej przez lata otwarcie sprzeciwiał się korzystaniu ze smartfonów i wręcz zakazywał ich używania podczas swoich koncertów.