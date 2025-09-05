Szukaj
CGM

Jack White sprzedaje część praw do swojej muzyki. Umowa z Sony Music obejmuje prawa do płyt The White Stripes, The Raconteurs oraz The Dead Weather

Jack White dołącza do rosnącej grupy artystów, którzy sprzedają prawa do swojej twórczości

2025.09.05

opublikował:

Jack White sprzedaje część praw do swojej muzyki. Umowa z Sony Music obejmuje prawa do płyt The White Stripes, The Raconteurs oraz The Dead Weather

Część dorobku artysty trafia do Sony Music

Według doniesień Jack White zdecydował się sprzedać część swojego bogatego katalogu muzycznego wytwórni Sony Music. Transakcja, której szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, obejmuje prawa do twórczości artysty zarówno z solowej kariery, jak i z zespołów The White Stripes, The Raconteurs oraz The Dead Weather.

Źródła podają, że umowa została sfinalizowana latem tego roku. Co istotne, sprzedaż nie obejmuje przyszłych nagrań White’a – dotyczy jedynie części jego dotychczasowego dorobku. Ani Sony, ani sam artysta nie skomentowali jeszcze oficjalnie sprawy.

Jack White i jego relacje z Sony Music

Współpraca Jacka White’a z Sony nie jest nowa – sięga roku 2012, kiedy to jego wytwórnia Third Man Records nawiązała partnerstwo z gigantem fonograficznym. Było to niedługo po rozwiązaniu The White Stripes, jednego z najważniejszych projektów w karierze muzyka.

Trend sprzedaży katalogów muzycznych

Jack White dołącza do rosnącej grupy artystów, którzy sprzedają swoje prawa muzyczne dużym wytwórniom lub funduszom inwestycyjnym. W ostatnich latach głośno było o transakcjach takich gwiazd jak Bruce Springsteen (500 mln dolarów), Bob Dylan, Stevie Nicks, Neil Young, a także zespołów Pink Floyd, Queen czy KISS.

Niedawno także Slipknot sprzedał swój katalog firmie HarbourView Equity Partners za 120 mln dolarów.

Jack White kontra Donald Trump

Równolegle z doniesieniami o sprzedaży katalogu, Jack White znalazł się w medialnym sporze z Donaldem Trumpem. Muzyk skrytykował wystrój Białego Domu za czasów byłego prezydenta, określając go jako „wulgarny, złocony i kiczowaty”. Nazwał też Trumpa „hańbą w historii Ameryki”.

Na jego słowa zareagował Steven Cheung, dyrektor ds. komunikacji Białego Domu, nazywając White’a „przebrzmiałym nieudacznikiem”. Artysta szybko odpowiedział, zarzucając administracji skupianie się na atakach personalnych zamiast na realnych problemach, takich jak konflikty w Sudanie, Gazie czy Demokratycznej Republice Konga.

Jack White i technologia – niechętny właściciel telefonu

Ciekawostką pozostaje fakt, że dopiero w lipcu 2025 roku, w dniu swoich 50. urodzin, Jack White stał się „niechętnym właścicielem telefonu komórkowego”. Wcześniej przez lata otwarcie sprzeciwiał się korzystaniu ze smartfonów i wręcz zakazywał ich używania podczas swoich koncertów.

 

Tagi


Popularne newsy

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?
NEWS

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?

Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że będziesz się pod domem nap****ć z domofonem”
NEWS

Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że będziesz się pod domem nap****ć z domofonem”

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?
NEWS

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu
NEWS

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?
NEWS

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona
NEWS

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz
NEWS

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz

Polecane

CGM
Legendarny zespół chce zagrać na ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce

Legendarny zespół chce zagrać na ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce

Rockowa legenda składa nietypową ofertę

1 godzinę temu

CGM
Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że będziesz się pod domem nap****ć z domofonem”

Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że ...

Czy to nokaut?

7 godzin temu

CGM
OLiS: zmiana lidera i powrót Małpy

OLiS: zmiana lidera i powrót Małpy

Trzy nowości w czołowej dziesiątce.

9 godzin temu

CGM
Monepark przedstawił fanom swoje plemię

Monepark przedstawił fanom swoje plemię

Nowy singiel uczestnika "Rap Generation".

10 godzin temu

CGM
Justin Bieber ogłasza nowy album „Swag II”. Premiera już dziś o północy

Justin Bieber ogłasza nowy album „Swag II”. Premiera już dziś o północ ...

Gwiazdor zaskakuje fanów

10 godzin temu

CGM
Doda ostro o Burning Manie: „Syf, hałas, wszyscy najeb*ni”. Dlaczego nigdy nie pojedzie na festiwal?

Doda ostro o Burning Manie: „Syf, hałas, wszyscy najeb*ni”. Dlaczego n ...

Burning Man – festiwal wolności czy „kara boska”?

10 godzin temu