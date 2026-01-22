Jack White kpi z Donalda Trumpa po „chaotycznej” konferencji: „Me do accomplishments!”

CGM

2026.01.22

Jack White skrytykował Donalda Trumpa po konferencji prasowej w Białym Domu, zorganizowanej z okazji pierwszej rocznicy powrotu byłego prezydenta do urzędu. Trump spędził ponad półtorej godziny, monotonnym głosem odczytując listę rzekomych osiągnięć swojej administracji. Wielu komentatorów i internautów uznało to za dziwaczne, powtarzalne i trudne do śledzenia.

„Me do accomplishments!” – parodia Trumpa

Jack White na swoim Instagramie opublikował ironiczny komentarz do konferencji Trumpa, w którym wyśmiał sposób, w jaki były prezydent przedstawiał swoje sukcesy:

„Me do accomplishments! Trump mądry. Dobry chłopak, zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla! Demencja? Co to? NIE! Trump mądry, zdał test na inteligencję, nazwał żyrafę. Jestem prezydentem Wenezueli i Kanady. Chcę też Grenlandii dla zabawy. Mama mówiła, że Trump mógłby być świetnym baseballistą, ale też dużym budynkiem z kratami w oknach… Trump mądry. MAGA. Bardzo mądrzy ludzie uczynili Trumpa prezydentem… Trump osiągnięcia. Dobranoc.”

Wpis White’a celowo przerysowuje i parodiuje zachowanie Trumpa, pokazując je jako przesadne i absurdalne.

Reakcje fanów i komentarze White’a

White zaznaczył, że nie zamierza dyskutować z obrońcami Trumpa. Osoby komentujące w stylu Trumpa lub broniące jego działań mogły być blokowane. W swoich wpisach dodał, że zwolennicy Trumpa mogą szukać poparcia u innych artystów, którzy wspierają MAGA, np. Teda Nugenta czy Kid Rocka.

Kontekst konferencji Trumpa

Konferencja odbyła się we wtorek 20 stycznia 2026 roku i była transmitowana na żywo przez stacje telewizyjne. Trump omawiał w niej rzekome sukcesy pierwszego roku swojej drugiej kadencji, co krytycy uznali za monotonną i chaotyczną prezentację, pełną powtórzeń i dziwnych komentarzy. Wśród wypowiedzi były m.in. stwierdzenia o „czystym węglu”, przemianowanie Zatoki Meksykańskiej na „Zatokę Trumpa” oraz absurdalne opisy urazu palca.

Jack White – krytyk Trumpa

Jack White, były frontman The White Stripes, od lat krytykuje działania Trumpa i jego zwolenników, używając satyry i mocnych słów w mediach społecznościowych. Jego komentarze przyciągają uwagę fanów i mediów, a publikowane posty wywołują szeroką dyskusję w internecie.

