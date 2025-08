Iron Maiden wprowadzili do sprzedaży limitowaną koszulkę z polskimi motywami

Polscy fani musieli się trochę naczekać na Iron Maiden. Zespół koncertował w Europie od końcówki maja i dopiero w miniony weekend dotarł do Polski. Występ na PGE Narodowym był ostatnim przystankiem na europejskiej części „Run for Your Lives World Tour”. Zespół wróci na trasę dopiero w przyszłym roku.

Warszawa na okolicznościowej koszulce Iron Maiden

Tradycją tournee z okazji 50-lecia istnienia zespołu było to, że zespół wprowadzał do sprzedaży limitowane koszulki związane z występami w poszczególnych krajach. Polska nie jest w tym zakresie wyjątkiem. W oficjalnym sklepie zespołu do wtorku włącznie można zamawiać okolicznościowy t-shirt z polskimi – a dokładniej warszawskimi motywami. Na „polskiej” koszulce można zobaczyć m.in. Kolumnę Zygmunta III Wazy oraz Zamek Królewski. Na plecach znajdziecie datę i miejsce koncertu.

Zobaczcie, jak wygląda koszulka towarzysząca sobotniemu występowi w Warszawie. Zachęcamy również do obejrzenia naszych zdjęć z koncertu.

