Iron Maiden rozważało zakończenie działalności po odejściu Nicko McBraina z zespołu

fot. John McMurtrie / mat. pras.

Bassista i założyciel Iron Maiden, Steve Harris, ujawnił, że zespół rozważał zakończenie kariery po tym, jak długoletni perkusista Nicko McBrain wycofał się z występów na żywo.

Problemy zdrowotne Nicko McBraina

W 2023 roku Nicko McBrain, perkusista zespołu od 1982 roku, przeszedł lekki udar, który częściowo sparaliżował jego prawą stronę ciała od barku w dół. Po tym incydencie McBrain stwierdził, że nie jest w stanie występować na wymaganym poziomie. Jego ostatni koncert z Iron Maiden odbył się w grudniu 2024 roku.

Steve Harris w wywiadzie dla Rock Candy (Louder Sound) przyznał:

„Szczerze mówiąc, nie mieliśmy prawdziwego wyboru i musieliśmy dokonać zmiany po problemach zdrowotnych Nicko. Trzeba było podjąć decyzję, czy chcemy kontynuować działalność czy nie.”

Harris dodał:

„Oczywiście mieliśmy wtedy zaplanowaną trasę i wszyscy chcieliśmy ją kontynuować. Ostatecznie jednak decyzja o wycofaniu się należała do Nicko i wszyscy ją uszanowaliśmy.”

Przyszłość zespołu i trasy koncertowe

Mimo skończenia z koncertowanie, Nicko McBrain nadal pozostaje członkiem Iron Maiden i będzie nagrywał partie perkusji w studiu dla przyszłych projektów zespołu. Na koncertach na żywo zastępuje go Simon Dawson.

Zespół niedawno ogłosił trasę koncertową po Europie w 2026 roku, obejmującą Grecję, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Niemcy, Holandię, Włochy, Francję i Portugalię. Zaplanowano również duży koncert w Wielkiej Brytanii w Knebworth.

Iron Maiden zostali także ogłoszeni jednym z trzech headlinerów festiwalu Nova Rock 2026 w Austrii, obok The Cure i Bring Me The Horizon.