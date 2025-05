Iron Maiden rozpoczynają trasę koncertową. Manager apeluje: „Odłóżcie telefony”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kilkanaście dni temu w łódzkiej Atlas Arenie wystąpiła grupa Ghost. Zespół podjął niepopularną w dzisiejszych czasach decyzję i zabronił fanom korzystać ze smartfonów w trakcie występu. Widzowie przy wejściu do hali chowali urządzenia w specjalnych etui, które były otwierane dopiero po zakończeniu koncertu.

Czy Iron Maiden zdecydują się na podobny zabieg? 27 maja koncertem w Budapeszcie grupa inauguruje „Run For Your Lives World Tour” – trasę z okazji 50-lecia istnienia zespołu. Grupa nie jest tak radykalna jak Ghost i nie zabrania korzystania ze smartfonów, niemniej jej manager Rod Smallwood apeluje, by schować je do kieszeni.

„Szanujcie zespół, szanujcie innych fanów”

– Chcemy, żeby fani w pełni przeżywali koncert na żywo, a nie przez mały ekran. Używanie telefonów rozprasza – zarówno nas, którzy jesteśmy na scenie i patrzymy na rzędy ekranów, jak i pozostałych uczestników koncertu. Emocje i zaangażowanie naszych fanów czynią te koncerty wyjątkowymi, ale obsesja na punkcie telefonów robi się już zbyt uciążliwa. Mamy nadzieję, że fani zrozumieją i ograniczą korzystanie z kamer telefonów – z szacunku do zespołu i innych uczestników wydarzenia.

Zależy nam, byście byli w tej chwili, w pełni zaangażowani – abyście przeżywali każdą z tych klasycznych piosenek w duchu ich pierwszego wykonania. To widowisko nie jest jedynie świętem naszej muzyki, ale także naszej sztuki, Eddiego i niezliczonych światów Iron Maiden, które stworzyliśmy specjalnie dla Was.

Szanujcie zespół, szanujcie innych fanów – i przeżyjcie ten wieczór, śpiewając z całych sił, a nie patrząc w telefon! To naprawdę niewiele, o co prosimy – zwraca się do fanów Smallwood.

2 sierpnia Iron Maiden wystąpią na PGE Narodowym w Warszawie. W roli suportu pojawi się Avatar.