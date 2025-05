Iron Maiden odsłonili wszystkie karty

fot. P. Tarasewicz

Iron Maiden kilka lat temu wprowadziło niecodzienną praktykę publikowania własnych setów. Oczywiście grupa nie modyfikuje ich przez całą trasę, więc fani, którzy chcą wiedzieć, co usłyszą, bez problemu znajdują te informacje choćby na setlist.fm. Ironi podchodzą jednak do tematu inaczej i sami wrzucają setlistę na swoje profile w mediach społecznościowych, przez co nawet ci, którzy chcą uniknąć spoilerów, są na nie narażeni.

Podczas zainaugurowanej dziś w Budapeszcie trasy Iron Maiden świętują 50-lecie. Przypominamy – 2 sierpnia grupa zawita do Polski, by wystąpić na PGE Narodowym w Warszawie.

Set przygotowany na Run For Your Lives World Tour 2025-26 wygląda tak:

1. The Ides Of March

2. Murders In The Rue Morgue

3. Wrathchild

4. Killers

5. Phantom Of The Opera

6. The Number Of The Beast

7. The Clairvoyant

8. Powerslave

9. 2 Minutes To Midnight

10. Rime Of The Ancient Mariner

11. Run To The Hills

12. Seventh Son Of A Seventh Son

13. The Trooper

14. Hallowed Be Thy Name

15. Iron Maiden

Bisy:

16. Aces High

17. Fear Of The Dark

18. Wasted Years