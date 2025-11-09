Iron Maiden i West Ham United łączą siły – wyjątkowa koszulka na podwójny jubileusz!

Legenda heavy metalu Iron Maiden połączyła siły z klubem West Ham United, by uczcić dwa ważne jubileusze – 50-lecie zdobycia przez West Ham Pucharu Anglii w 1975 roku oraz 50-lecie powstania zespołu Iron Maiden. Efektem tej współpracy jest limitowana edycja koszulki piłkarskiej, która z pewnością zachwyci zarówno fanów muzyki, jak i futbolu.
🏆 Podwójny jubileusz – 1975 zapisał się w historii
Nowa koszulka nawiązuje do dwóch kluczowych wydarzeń sprzed pół wieku – triumfu West Hamu w finale FA Cup w 1975 roku oraz narodzin Iron Maiden, jednej z najważniejszych grup w historii metalu.
Z tej okazji zespół już wcześniej uczcił rocznicę podczas koncertu na London Stadium, czyli stadionie West Hamu, gdzie basista Steve Harris – zagorzały fan klubu – wystąpił w jubileuszowej koszulce.
👕 Projekt koszulki – połączenie muzyki i piłkarskiej tradycji
Koszulka została zaprojektowana w klasycznych barwach Claret and Blue, charakterystycznych dla West Ham United. Na jej froncie znalazło się logo Iron Maiden, a na prawym piersi widnieje napis „IMFC” (Iron Maiden Football Club).
Z kolei tył koszulki zdobi numer 11 – słynny numer Steve’a Harrisa – oraz wyjątkowe logo Hammer & Bass z napisem “Est. 1975”. Dodatkowo koszulka została ozdobiona emblematem finału FA Cup 1975 i delikatnymi akcentami na kołnierzu i rękawach. Całość łączy ducha londyńskiego klubu z estetyką heavy metalu.
Koszulka jest już dostępna w sprzedaży online w oficjalnym sklepie zespołu i klubu.
💬 Steve Harris o 1975 roku i wyjątkowym dniu na London Stadium
Steve Harris wspomina pamiętne wydarzenia z 1975 roku:
„Nie byłem wtedy na meczu, ale pamiętam emocje – dwa gole Alana Taylora i zwycięstwo! Frank Lampard i Pat Holland byli w tamtym składzie, a wcześniej trenowali mnie jako juniora. Come On You Irons!”
Muzyk dodał również, że występ Iron Maiden na stadionie West Hamu był jednym z najbardziej emocjonalnych momentów w jego karierze:
„To był wyjątkowy dzień. Nie zdawałem sobie sprawy z jego znaczenia, dopóki wszystko nie ucichło. W tym sezonie graliśmy w tych koszulkach na wielu boiskach w Europie – także w nowym centrum treningowym West Hamu, The Foundry. Widok fanów w naszych poprzednich koszulkach był niesamowity – mam nadzieję, że sięgną też po tę nową, by upamiętnić ten dzień.”
🌍 Iron Maiden – trasa koncertowa 2026 i nowe wyzwania
We wrześniu Iron Maiden ogłosili szczegóły swojej trasy koncertowej po Europie w 2026 roku. Zespół odwiedzi Grecję, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Niemcy, Holandię, Włochy, Francję i Portugalię, a kulminacją będzie wielki koncert na Knebworth Park w Wielkiej Brytanii, gdzie towarzyszyć im będą m.in. The Darkness i The Hu.
Zespół został także ogłoszony jednym z trzech headlinerów festiwalu Nova Rock 2026 w Austrii, obok The Cure i Bring Me The Horizon.
W wywiadach Steve Harris ujawnił, że po przejściu na emeryturę perkusisty Nicko McBraina zespół poważnie rozważał zakończenie działalności, ale ostatecznie postanowił kontynuować – ku radości milionów fanów na całym świecie.
⚒️ Muzyka, futbol i pasja – idealne połączenie
Współpraca Iron Maiden z West Ham United to nie tylko gest w stronę historii, ale i dowód na to, jak głęboko zakorzenione są pasje artystów. Dla Steve’a Harrisa futbol i muzyka zawsze były nierozerwalne – a jubileuszowa koszulka łączy te światy w symboliczny sposób.
