Inside Seaside ogłosiło dwie gwiazdy tegorocznej edycji

Jessie Ware headlinerką pierwszego dnia
Jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji została Jessie Ware, która zamknie pierwszy dzień festiwalu – 13 listopada w Gdańsku.
Artystka, uznawana za ikonę nowoczesnego disco i eleganckiego popu, przyjedzie nad Bałtyk z nowym materiałem z nadchodzącego albumu „Superbloom”. Fani mogą spodziewać się zarówno świeżych utworów, jak i największych hitów, takich jak „Spotlight” czy „Free Yourself”.
Jej koncert odbędzie się na terenie AmberExpo i zapowiada się jako jeden z najważniejszych momentów całego wydarzenia.
Hermanos Gutiérrez dołączają do line-upu
Do ogłoszonego składu dołącza także wyjątkowy duet Hermanos Gutiérrez, tworzony przez braci Alejandro i Estevana.
Ich muzyka to klimatyczna mieszanka latynoamerykańskich inspiracji, surf rocka i ambientu. Instrumentalne kompozycje duetu tworzą hipnotyzującą atmosferę, która stanowi idealny kontrast dla bardziej energetycznych koncertów festiwalu.
Podobnie jak Jessie Ware, zagrają oni 13 listopada w AmberExpo.
Jesienna edycja nad Bałtykiem
Czwarta edycja Inside Seaside odbędzie się w dniach 13–14 listopada 2026 w Gdańsku. Festiwal z roku na rok umacnia swoją pozycję jako jedno z najciekawszych jesiennych wydarzeń muzycznych w Polsce, łącząc różnorodne brzmienia – od popu i elektroniki po alternatywę i muzykę instrumentalną.
Bilety i szczegóły
Karnety na wydarzenie są już dostępne, a do końca marca można je kupić w tańszej puli Winter Tickets. Organizatorzy zapowiadają kolejne ogłoszenia artystów w najbliższym czasie.