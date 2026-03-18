Inside Seaside ogłosiło dwie gwiazdy tegorocznej edycji

Impreza odbędzie się między 13 a 14 listopada w Gdańsku

2026.03.18

Jessie Ware headlinerką pierwszego dnia

Jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji została Jessie Ware, która zamknie pierwszy dzień festiwalu – 13 listopada w Gdańsku.

Artystka, uznawana za ikonę nowoczesnego disco i eleganckiego popu, przyjedzie nad Bałtyk z nowym materiałem z nadchodzącego albumu „Superbloom”. Fani mogą spodziewać się zarówno świeżych utworów, jak i największych hitów, takich jak „Spotlight” czy „Free Yourself”.

Jej koncert odbędzie się na terenie AmberExpo i zapowiada się jako jeden z najważniejszych momentów całego wydarzenia.

Hermanos Gutiérrez dołączają do line-upu

Do ogłoszonego składu dołącza także wyjątkowy duet Hermanos Gutiérrez, tworzony przez braci Alejandro i Estevana.

Ich muzyka to klimatyczna mieszanka latynoamerykańskich inspiracji, surf rocka i ambientu. Instrumentalne kompozycje duetu tworzą hipnotyzującą atmosferę, która stanowi idealny kontrast dla bardziej energetycznych koncertów festiwalu.

Podobnie jak Jessie Ware, zagrają oni 13 listopada w AmberExpo.

Jesienna edycja nad Bałtykiem

Czwarta edycja Inside Seaside odbędzie się w dniach 13–14 listopada 2026 w Gdańsku. Festiwal z roku na rok umacnia swoją pozycję jako jedno z najciekawszych jesiennych wydarzeń muzycznych w Polsce, łącząc różnorodne brzmienia – od popu i elektroniki po alternatywę i muzykę instrumentalną.

Bilety i szczegóły

Karnety na wydarzenie są już dostępne, a do końca marca można je kupić w tańszej puli Winter Tickets. Organizatorzy zapowiadają kolejne ogłoszenia artystów w najbliższym czasie.

