IMPACT wraca do Polski. Do Limp Bizkit dołączają nowe zespoły

Kultowy festiwal wraca po latach

2026.02.05

IMPACT wraca do Polski. Do Limp Bizkit dołączają nowe zespoły

IMPACT przez lata gościł największe gwiazdy światowego rocka i metalu. Na jego scenach występowali m.in. Black Sabbath, Tool, Rammstein czy Slipknot, czyniąc festiwal jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Po dłuższej nieobecności IMPACT wraca do Krakowa, ponownie zajmując miejsce w kalendarzu kluczowych imprez koncertowych.

Limp Bizkit headlinerem IMPACT 2026

Legendarny zespół Limp Bizkit był pierwszym potwierdzonym wykonawcą edycji 2026. Formacja dowodzona przez Freda Dursta od lat cieszy się ogromną popularnością wśród fanów nu metalu i rap rocka, a ich koncerty słyną z potężnej energii i bezkompromisowego brzmienia. Występ w TAURON Arenie Kraków zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń koncertowych przyszłego roku.

Nettspend – wschodząca gwiazda amerykańskiego trapu

Nettspend to jeden z najbardziej wyrazistych młodych raperów w Stanach Zjednoczonych. Dorastając w Richmond w stanie Virginia, szybko zwrócił na siebie uwagę trapowej sceny muzycznej. Po intensywnych latach pracy, trasach koncertowych i przygotowaniach do debiutanckiego albumu, artysta zgromadził już blisko 1,2 miliona miesięcznych słuchaczy na Spotify. Jednym z jego najpopularniejszych utworów jest „Impact” nagrany wspólnie z xaviersobased, co idealnie wpisuje się w klimat festiwalu.

Ecca Vandal – energia, rock i alternatywa

Ecca Vandal to artystka, która łączy chwytliwe melodie z mocnym, bezpośrednim brzmieniem. Jej debiutancki album z 2017 roku zebrał znakomite recenzje – Rolling Stone przyznał mu 4,5 gwiazdki, a NME chwaliło jej energię i kreatywność. Ecca Vandal ma na koncie koncerty u boku takich zespołów jak Limp Bizkit, Queens of the Stone Age, Incubus czy The Prodigy. Rok 2026 rozpoczęła z impetem – Spotify umieściło ją na liście „Artists to Watch 2026”, a jej najnowszy singiel „Bleach” jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.

IMPACT 2026 – data, miejsce i bilety

  • Data: 3 czerwca 2026

  • Miejsce: TAURON Arena Kraków

  • Wystąpią: Limp Bizkit, Nettspend, Ecca Vandal

Bilety na wydarzenie dostępne są na stronie www.LiveNation.pl.

