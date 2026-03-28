Igor Herbut wraca z nowym singlem. „Tak ma być” zapowiada album „Żeremie”

Igor Herbut ponownie kieruje uwagę słuchaczy na swoją solową twórczość. Artysta zapowiedział nowy album „Żeremie”, a jego pierwszą odsłoną jest singiel „Tak ma być” – utwór pełen emocji i osobistych refleksji. Premiera płyty planowana jest na jesień 2026 roku.

Intymny powrót i filmowy teledysk

Nowy singiel utrzymany jest w charakterystycznym dla Herbuta stylu – szczerym, wrażliwym i opartym na autentycznych przeżyciach. To muzyka, która stawia na emocje i bezpośredni kontakt ze słuchaczem.

Utworowi towarzyszy dopracowany teledysk w reżyserii Kasi Grabek. Klimatyczne ujęcia klifów i oceanu tworzą filmową oprawę, która wzmacnia przekaz kompozycji.

„Żeremie” – metafora tworzenia

Nadchodzący album będzie kontynuacją artystycznej drogi zapoczątkowanej na płycie „Chrust”. Tytuł „Żeremie” nie jest przypadkowy – symbolizuje budowanie własnej przestrzeni, bezpieczeństwa i tożsamości.

Nowy materiał ma być zapisem kolejnego etapu w życiu artysty – dojrzalszego, ale wciąż bardzo osobistego i emocjonalnego.

Lata intensywnej pracy

Choć od poprzedniego solowego wydawnictwa minęło kilka lat, Igor Herbut pozostawał aktywny na scenie. Występował zarówno solo, jak i z zespołem LemON, a także angażował się w rozwój młodych talentów, takich jak Sara James czy Livka.

Współpracował również z wieloma artystami, m.in. z Miuoshem, sanah, Natalią Szroeder czy Marylą Rodowicz, umacniając swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej.

Nowy rozdział w karierze

„Tak ma być” pokazuje, że Herbut nie rezygnuje z tego, co w jego twórczości najważniejsze – autentyczności i emocjonalnej szczerości.

Album „Żeremie” ma szansę stać się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Wszystko wskazuje na to, że będzie to dojrzały, spójny projekt, który ponownie przyciągnie uwagę fanów i potwierdzi jego wyjątkową wrażliwość artystyczną.