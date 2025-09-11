Ice Spice zdradziła, jaką cenną radę dostała od Taylor Swift

Ice Spice jest sensacją ostatnich kilkunastu miesięcy. Artystka weszła na scenę z buta albumem „Y2K!”, z miejsca trafiając do rapowej czołówki. Jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu raperka dostała od Taylor Swift zaproszenie do nagrania utworu „Karma”. Panie poznały się przy okazji nagrań i zdążyły zaprzyjaźnić. Dzięki temu Ice Spice usłyszała od Taylor radę, o której opowiedziała w wywiadzie dla magazynu „Nylon”.

Jaką radę Ice Spice usłyszała od Taylor Swift?

– Zaletą Taylor jest to, że zawsze mówi wprost – przyznała Ice Spice. – Jedną z najważniejszych rzeczy, o których wciąż myślę, są słowa, które od niej usłyszałam. Powiedziała: „Tak długo, jak będziesz tworzyć muzykę, wszystko będzie w porządku”. Zawsze, gdy zaczynam w siebie wątpić, brakuje mi pewności siebie czy mam blokadę twórczą, przypominają mi się takie rzeczy. Powiedziała mi to kilka lat temu i nadal się tego trzymam – dodała.

W piątek pojawił się singiel „Gyatt” Latto z udziałem Ice Spice. Raperka zapewnia, że wkrótce przyjdzie czas także jej solowe kawałki.