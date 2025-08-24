Szukaj
CGM

Hozier ze wsparcie dla Palestyny. Walka o prawa człowieka

Hozier wykorzystuje scenę do ważnych przesłań

2025.08.24

opublikował:

Hozier ze wsparcie dla Palestyny. Walka o prawa człowieka

fot. mat. pras.

Podczas swojego koncertu na Reading Festival 2025, Hozier poruszył kwestie praw człowieka, wolności słowa i równości. Artysta wyraził poparcie dla Palestyny i aktywistów takich jak Clap Palestine Action, a także irlandzkiego zespołu Kneecap, który spotkał się z presją prawną za swoje działania pro-palestyńskie.

Najważniejsze fragmenty przemówienia

Hozier podkreślił znaczenie praw demokratycznych i wolności jednostki:

„Prawo do głosowania, które mamy, nasz demokratyczny głos […] prawa do wolności słowa, prawa pracownicze, prawa związków zawodowych, prawa osób LGBTQ+, prawa reprodukcyjne kobiet – to tak łatwo traktować jako coś oczywistego.”

Artysta zwrócił też uwagę na potrzebę prawdziwego procesu pokojowego w regionie Bliskiego Wschodu:

„Bezpieczeństwo i ochrona wszystkich w Bliskim Wschodzie oznacza widzieć Palestynę wolną od okupacji […] i nie tylko na słowach, ale poprzez znaczący proces pokojowy.

Dodatkowo Hozier stanowczo stwierdził:

„Wspieranie narodu palestyńskiego nie jest aktem terroryzmu.”

Solidarność wobec Kneecap i aktywistów

W swoim wystąpieniu Hozier podkreślił, że wsparcie dla Palestyny nie powinno być utożsamiane z przemocą ani terroryzmem, a muzycy i artyści, którzy otwarcie wyrażają swoje stanowisko, zasługują na szacunek i solidarność.

 

 

Tagi


Popularne newsy

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles
NEWS

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki
NEWS

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”
NEWS

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”

Rodzina Stanisława Soyki zabrała głos
NEWS

Rodzina Stanisława Soyki zabrała głos

Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki
NEWS

Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki: Nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich
NEWS

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki: Nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich

Offset dissuje Cardi B: „Nigdy dla mnie nie gotowała”
NEWS

Offset dissuje Cardi B: „Nigdy dla mnie nie gotowała”

Polecane

FOTO
Męskie Granie Orkiestra, Zalewski, Brodka, Mystic 30, Igor Herbut, Wiktor Waligóra, Ofelia, Sistars, Błażej Król, Masecki, Przebiśniego, Livka – 23.08.25

Męskie Granie Orkiestra, Zalewski, Brodka, Mystic 30, Igor Herbut, Wik ...

Zdjęcia z finału tegorocznej trasy Męskiego Grania

19 minut temu

FOTO
Męskie Granie: Zalewski X T.Love, Mrozu, Igo, Myslovitz, Współgłosy, Natalia Szroeder, Łąki Łan, Fisz Emade Tworzywo, Dryskull, Mana, Songbird, Magda Kluz – 22.08.25

Męskie Granie: Zalewski X T.Love, Mrozu, Igo, Myslovitz, Współgłosy, N ...

Zdjęcia z piątkowych koncertów Męskiego Grania na Lotnisku Bemowo

26 minut temu

CGM
Patti Smith świętuje 50 lat albumu „Horses” – reedycja i trasa koncertowa

Patti Smith świętuje 50 lat albumu „Horses” – reedycja i trasa koncert ...

Patti Smith zapowiedziała trasę koncertową, podczas której wykona album "Horses" w całości

55 minut temu

CGM
Coldplay oddaje hołd Oasis podczas inauguracji rezydencji na Wembley

Coldplay oddaje hołd Oasis podczas inauguracji rezydencji na Wembley

Rezydencja Coldplay na Wembley - rekordowa seria koncertów

60 minut temu

CGM
Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, k ...

Ostra wymiana słów na linii Jack White - administracja Trumpa

1 godzinę temu

CGM
TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma &# ...

TV Republika znowu wykorzystuje AI, aby ośmieszyć premiera

1 godzinę temu