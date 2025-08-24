Hozier ze wsparcie dla Palestyny. Walka o prawa człowieka

fot. mat. pras.

Podczas swojego koncertu na Reading Festival 2025, Hozier poruszył kwestie praw człowieka, wolności słowa i równości. Artysta wyraził poparcie dla Palestyny i aktywistów takich jak Clap Palestine Action, a także irlandzkiego zespołu Kneecap, który spotkał się z presją prawną za swoje działania pro-palestyńskie.

Najważniejsze fragmenty przemówienia

Hozier podkreślił znaczenie praw demokratycznych i wolności jednostki:

„Prawo do głosowania, które mamy, nasz demokratyczny głos […] prawa do wolności słowa, prawa pracownicze, prawa związków zawodowych, prawa osób LGBTQ+, prawa reprodukcyjne kobiet – to tak łatwo traktować jako coś oczywistego.”

Artysta zwrócił też uwagę na potrzebę prawdziwego procesu pokojowego w regionie Bliskiego Wschodu:

„Bezpieczeństwo i ochrona wszystkich w Bliskim Wschodzie oznacza widzieć Palestynę wolną od okupacji […] i nie tylko na słowach, ale poprzez znaczący proces pokojowy.”

Dodatkowo Hozier stanowczo stwierdził:

„Wspieranie narodu palestyńskiego nie jest aktem terroryzmu.”

Solidarność wobec Kneecap i aktywistów

W swoim wystąpieniu Hozier podkreślił, że wsparcie dla Palestyny nie powinno być utożsamiane z przemocą ani terroryzmem, a muzycy i artyści, którzy otwarcie wyrażają swoje stanowisko, zasługują na szacunek i solidarność.